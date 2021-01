Conte cambia ruolo a Eriksen: "Regista contro la Fiorentina in Coppa Italia"

Nuovo ruolo per Christian Eriksen. Ad annunciarlo, alla vigilia dell'ottavo di Coppa tra ed è Antonio Conte.

L'allenatore salentino, alla 'Rai', ha annunciato come il danese contro i viola verrà impiegato da regista.

"Nella carriera di un giocatore ci sono momenti favorevoli e sfavorevoli, bisogna sempre avere carattere per uscire dalle difficoltà. Per quanto riguarda Eriksen, abbiamo avuto tempo per lavorare con lui da un punto di vista tattico provandolo nella posizione di play, quella che riveste Brozovic. Domani mi aspetto delle grandi risposte da lui in questa posizione".

Una svolta inattesa, soprattutto dopo il secco 'no' di Conte qualche mese fa riguardo l'ipotesi di un impiego di Eriksen in quella porzione di campo.

"Regista basso alla Pirlo? No, assolutamente no. Per me non può farlo. E' un ruolo che lo penalizzerebbe troppo. Christian ha una dote importante, calcia di destro e sinistro in modo importante. Se gli togli questa dote, lo snaturi totalmente".