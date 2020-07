La conferma di Conte: "Brozovic ok per Inter-Bologna"

L' ritrova Marcelo Brozovic. Il croato, smaltito l'infortunio muscolare, è pronto a riprendersi la cabina di regia contro il .

La conferma arriva da Antonio Conte, intervistato da 'Inter Tv' alla vigilia del match.

"Siamo contenti di riavere Brozovic a disposizione, ha avuto questo piccolo problema al gemello oggi risolto. Inevitabile che rispetto agli altri ha perso qualche giorno di allenamento quindi un po' di condizione, ma l’importante ha recuperato da un punto di vista fisico e che sia a disposizione. Valuteremo le cose migliori per lui in modo che sia pronto per tornare a giocare".