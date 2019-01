Conte avvistato sotto la sede dell'Inter, Marotta: "Fiducia in Spalletti"

Antonio Conte prossimo allenatore dell'Inter? La suggestione, vista la presenza a Milano dell'ex tecnico del Chelsea, diventa facile da alimentare. Ma lo diventa soprattutto a sentire le parole del diretto interessato.

Quelle rilasciate a 'beIN Sports', che ha intercettato l'allenatore salentino nei pressi della sede del club nerazzurro in Corso Vittorio Emanuele: "Contatti? No comment".

A fare chiarezza e a spegnere la pazza idea, ai microfoni della 'RAI', è stato però il direttore generale Beppe Marotta spendendo parole dolci nei confronti di Spalletti.

"Milano è una grande città, oltre che bella. E quindi mi sembra legittimo che un cittadino come lui possa passeggiare in centro. Noi abbiamo Spalletti che sta facendo bene: siamo terzi in classifica in campionato e in corsa in Coppa Italia e in Europa League. Il club ha massima fiducia in lui".