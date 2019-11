Conte in Arabia Saudita: lezione per insegnare calcio ai colleghi

Vista la pausa per le Nazionali, il tecnico dell'Inter è volato in Arabia presso il Leadership Development Institute.

C'è la sosta delle Nazionali, tempo per ricaricare le batterie. Almeno per gli allenatori e i giocatori non convocati dalle rispettive rappresentative. Nel primo caso, per Antonio Conte il lavoro non si ferma, seppur non con la sua , squadra nuovamente al vertice proprio grazie all'ex .

Mentre Lautaro Martinez, Lukaku, Barella e compagnia saranno impegnati in gare internazionali, Conte è volato in Arabia Saudita al Leadership Development Institute, che si occupa di accrescere e sviluppare il livello accademico e l’esperienza delle federazioni di calcio e degli allenatori.

A Dammam, quinta città dell'Arabia Saudita, Conte ha messo a disposizione degli allenatori sauditi la sua esperienza da allenatore: il tecnico è resto tra i più vincenti dell'ultimo decennio, con tre Scudetti su tre vinti con la , prima di vincere tutto a livello nazionale con il Chelsea nel giro di un biennio.

Per Conte non si sono aperte immediatamente le porte della , ma anzi ha dovuto allenare per anni in Serie B tra Arezzo, Siena e Bari, con in mezzo qualche settimana alla guida dell' in Serie A, prima di approdare alla Juventus nel 2011 per fare la storia bianconera.

Alla guida dell'Inter, Conte ha fin qui portato i nerazzurri ad ottenere dieci vittorie in dodici gare, mentre in Champions le cose non sono fin qui positive: dopo la rimonta contro il il tecnico italiano ha sbottato contro la società, chiedendo rinforzi d'esperienza per il futuro.

Quella esperienza che gli allenatori d'Arabia Saudita hanno voluto assorbire proprio da Antonio Conte.