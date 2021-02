Conte applaude Eriksen: "Sta iniziando a capire cosa vogliamo da lui"

L' Inter si prende la vetta della classifica nella settimana che porta al derby. I nerazzurri salgono in cima alla classifica battendo la Lazio.

Antonio Conte si gode il primato e a 'Sky Sport' e si prepara alla sfida al Milan da capolista.

Protagonista assoluto di serata Lukaku, che ha segnato due goal e propiziato anche il 3-1 segnato da Lautaro.

"Romelu ha fatto una grandissima prestazione, come tutti quanti. Per lui è importante dare risposte in cui qualcuno aveva visto prestazioni opache, c'erano stati degli strascichi a livello psicologico. Ci sono dei momenti di forma un po' più bassi, oggi è tornato in maniera prepotente. Servono questo piglio, questa voglia, cattiveria".