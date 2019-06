Conte annuncia: "Non vedo l’ora di portare l’Inter dove le compete"

Conte spiega il perché abbia scelto l'Inter: "Marotta è la prova delle intenzioni". Ecco le anticipazioni di 'GQ' alla 'Gazzetta dello Sport'.

Antonio Conte non vede l'ora di mettersi a lavoro, in panchina, dopo un anno di riposo. Lo farà all', per una delle relazioni più suggestive della prossima . La 'Gazzetta dello Sport' ha svelato alcune anticipazioni di un'intervista del tecnico pugliese a 'GQ', che uscirà nei prossimi giorni.

"Io devo lavorare, e tanto. È un bisogno che ho nel dna. So che creo aspettative per i risultati ottenuti e la rapidità con cui sono venuti. Posso accettare all’inizio di avere poche possibilità di vincere, ma devono esserci. Si può fare, non abbiamo limiti".

L'ex allenatore del spiega praticamente già tutto il suo carattere e la sua personalità con poche frasi all'inizio dell'intervista. Molti tifosi dell'Inter, proprio per questo, sperano che questa possa essere una stagione vincente dopo otto anni senza titoli.

"La presenza di Marotta ha aiutato, perché era la conferma delle intenzioni serissime. Da 8 stagioni non si lotta per il 1° posto. Qui vogliono cambiare le cose e mi ha colpito la determinazione di Zhang".

"In panchina è normale lavorare per diverse società. Non vedo l’ora di portare l’Inter dove le compete. Si aspettano tanto, e fanno bene".

Antonio Conte, insomma, si sente già a tutti gli effetti immerso nella realtà nerazzurra. Probabilmente non mancheranno però polemiche a riguardo, sia dal suo vecchio popolo della , sia da qualche tifosi interista ancora scettico...