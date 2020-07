Conte amareggiato dopo Inter-Fiorentina: "Ci manca il killer instinct"

L' racimola un deludente 0-0 contro la e, praticamente, vede la volare per la nona stagione di fila verso lo scudetto. Una gara che Antonio Conte, dopo il 90', ha commentato davanti alle telecamere di 'Sky Sport'.

"Abbiamo giocato una buona partita, con la giusta intensità e buone trame di gioco, però non siamo stati fortunatissimi. Ho poco da dire ai ragazzi, ci hanno messo l'impegno. Onore alla Fiorentina che è venuta qui a difendersi, ma credo meritassimo qualcosa in più".

Il problema dell'Inter sono i tanti punti persi durante il corso del campionato. Gli ultimi due, appunto, contro la Fiorentina.

"Quando si lasciano dei punti persi è perché si hanno delle mancanze. Noi stiamo cercando di lavorare sulla mentalità. Dobbiamo avere il killer instinct se si ha l'ambizione di lottare per qualcosa di importante. Se i giocatori sono delusi dal risultato sono contento, perché significa che qualcosina sto lasciando".

Come si comporterà ora l'Inter, già in e impossibilitata a raggiungere il primo posto?

"I ragazzi sanno che non bisogna mai programmare, ma ogni partita deve dimostrare che il lavoro che stiamo facendo sta dando dei frutti. Io credo che quest'anno la squadra abbia raccolto meno di quello che ha seminato. Mancano 3 partite e noi non vogliamo accontentarci, anche perché saremo arbitri di altre situazioni".

Capitolo Lautaro Martinez: altra prestazione opaca dell'argentino, entrato a 20 minuti dalla fine. E, inevitabili, le voci sul tornano di moda.

"Lautaro? Non credo che le voci lo stiano distraendo. Stiamo parlando di un ragazzo di 22 anni che l'anno scorso non era stato protagonista. Si sta affermando, ha un percorso davanti a sé, non è un giocatore già fatto. Può alternare momenti positivi e meno positivi. Queste voci intorno a lui mi danno fastidio, si semina zizzania dicendo che sta pensando al mercato".