Conte gonfia il petto: "In Inghilterra ho vinto subito, Klopp e Guardiola no"

Antonio Conte in conferenza si è tolto qualche sassolino dalla scarpa: "Ho vinto la Premier League al primo anno e l'FA Cup al secondo".

Antonio Conte nella giornata di sabato ha parlato in conferenza stampa, come sempre, alla vigilia dell'appuntamento di , che oggi vedrà l' impegnata sul campo dell' . Ma in conferenza, stuzzicato sulle domande relative alla Premier League, il tecnico nerazzurro si è voluto togliere alcuni sassolini dalla scarpe.

"Al ho vinto la Premier League al primo anno e l' al secondo. Klopp in non ha vinto ancora niente dopo quattro anni e Guardiola al suo primo anno non vinse niente".

Una stoccata netta e decisa a chi pensa che la sua avventura al Chelsea non sia stata un successo. Certo, c'è da dire che Jurgen Klopp ha regalato la al e nella stagione odierna si appresta proprio a vincere la Premier League per la prima volta.

Ma in effetti, facendo il confronto alla prima esperienza nel campionato inglese con due mostri sacri come il tedesco e Pep Guardiola, Antonio Conte ne esce da assoluto protagonsita.