Conte ai giocatori dell'Inter: "Sesso non deve durare a lungo, meglio sotto la partner"

Antonio Conte non è mai stato un tipo banale, l'intervista rilasciata a 'l'Equipe' ne è l'ennesima conferma. Il tecnico dell' infatti tra le altre cose si è soffermato anche sulla vita sessuale dei suoi calciatori.

L'allenatore infatti non lesina consigli al riguardo, scendendo nei dettagli più intimi.

"In periodo di competizione, il rapporto non deve durare a lungo, bisogna fare il minor sforzo possibile , quindi restando sotto la partner. Preferibilmente con le proprie mogli, così non sei costretto a fare una performance eccezionale".

Conte d'altronde non è uno che le manda a dire da nessun punto di vista, anzi.

"Sono uno spirito libero, non un leccaculo. La competizione è una battaglia e quando vai a combattere non c’è nessuna ragione per ridere o essere contento. Sono molto concentrato sul fatto che alla fine ne debba restare solo uno in piedi e faccio di tutto perché sia la mia squadra".