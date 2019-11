Contatti tra Allegri e l'Arsenal: "Vuole diventare il prossimo manager"

C'è anche Allegri tra i possibili sostituti di Emery: secondo 'Sky Sports UK', l'ex bianconero vuole la panchina. In corsa anche Nuno e Marcelino.

Il destino di Massimiliano Allegri è questo: ogni volta che si libera una panchina europea, il suo nome è sempre tra i primi della lista. Era già accaduto con il dopo l'esonero di Niko Kovac e, puntualmente, la situazione si ripete con l' , che oggi ha annunciato la separazione da Unai Emery.

secondo 'Sky Sports UK', ci sono stati dei contatti tra il club londinese e l'ex allenatore della , ancora senza squadra da quando, in estate, ha concluso il proprio ciclo vincente in bianconero. Allegri può dunque ripartire dalla Premier League, ma non dal , al quale nelle scorse settimane era stato fortemente accostato.

Non solo: ulteriori dettagli arrivano dal giornalista Kaveh Solvehol, secondo il quale "Allegri vuole diventare il prossimo manager dell'Arsenal". Il problema principale sarebbe il suo inglese non ancora perfetto, nonostante l'ex allenatore della abbia iniziato nelle scorse settimane un corso per imparare la lingua.

Scartati José Mourinho, contattato un paio di settimane fa prima di firmare per il , e Carlo Ancelotti, molto apprezzato ma sotto contratto con il , altro nome particolarmente forte per la panchina dell'Arsenal è Nuno Espirito Santo. Contatti sono avvenuti anche con il manager portoghese del Wolverhampton, formazione che attualmente occupa il quinto posto nella classifica di Premier League, proprio davanti ai Gunners. Secondo quanto appreso da Goal, infine, anche Marcelino ( ) fa parte della shortlist.

Per il momento, in attesa che l'Arsenal scelga l'allenatore che rimpiazzerà Emery, la panchina biancorossa sarà occupata dalla leggenda Freddie Ljungberg. Un manager a interim che, teoricamente, avrà solamente il compito di traghettare la barca verso il suo nuovo timoniere.