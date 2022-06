Contattava giocatori spacciandosi per il ds dell'Avellino: denunciato

De Vito, dirigente dell'Avellino, ha denunciato il tentativo di truffa e sostituzione di persona avvenuto negli ultimi giorni in città.

Contattava i giocatori spacciandosi per il direttore sportivo dell'Avellino, Vincenzo De Vito. Una truffa in piena regola, denunciata alla Digos cittadina da parte del dirigente del club campano, così da proteggersi dal tentativo di sostituzione di persona.

L'Avellino ha raccontato quanto successo in una nota ufficiale, evidenziando come un uomo è stato denunciato per aver contattato telefonicamente alcuni calciatori a nome dello stesso De Vito. Non sono però stati aggiunti ulteriori dettagli da parte del club campano.

"L’ U.S. Avellino 1912 rende noto un episodio che ha visto vittima il direttore sportivo del club Avv. Vincenzo De Vito" scrive la formazione biancoverde sui propri canali ufficiali. "Quest’ultimo, in mattinata, si è recato presso la Digos di Avellino per sporgere denuncia per tentata truffa e sostituzione di persona contro un uomo che attraverso utenza telefonica si è presentato a nome del diesse biancoverde contattando alcuni calciatori".

De Vito ha poi ringraziato le autorità per l'aiuto dopo l'improvvisa scoperta del tentativo di truffa:

"A tutela mia e del club per cui lavoro ho sporto denuncia a tal proposito ci tengo a ringraziare la Digos e la Procura della Repubblica di Avellino che hanno dimostrato notevole competenza ed immensa professionalità".

Ds dell'Avellino, De Vito è arrivato in città lo scorso marzo con un accordo fino al 2023. Non si tratta della sua prima esperienza con i Lupi, visto un lungo primo periodo con gli irpini tra il 2011 e il 2018. Insieme al club, proverà nuovamente a tornare in Serie B, anche grazie al calciomercato. Contattando da sè i giocatori utili al progetto di promozione.