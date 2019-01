Constant, nuova avventura al Tractor Sazi: giocherà in Iran

L'ex terzino di Bologna, Chievo, Genoa e Milan, Kevin Constant, saluta il Sion e firma con il Tractor Sazi. Giocherà nella Persian Gulf Pro League.

Nuova avventura in Iran per Kevin Constant. Il difensore ha firmato un contratto da 1,5 milioni che lo legherà per i prossimi due anni e mezzo al Tractor Sazi.

Con un lungo passato in Italia, dove ha vestito le maglie di Bologna, Chievo, Genoa e Milan, il guineano era attualmente svincolato dopo aver militato per un paio di stagioni nel Sion. La Persian Gulf Pro League sarà ora la nuova casa del difensore classe 1987.

Il Tractor Sazi al momento occupa la quarta posizione in campionato a -5 dalla vetta.