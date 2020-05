Consiglio Federale, sì alla ripartenza: Serie A senza playoff, Serie B e Serie C

Il Consiglio Federale ha deciso: Serie A, B e C ripartiranno al contrario dei dilettanti. No all'ipotesi di playoff. Ora palla al Governo.

Il calcio professionistico getta le fondamenta per la ripartenza che sembra ormai solo questione di poche settimane. L'ultima parola, ovviamente, spetterà comunque al Governo.

Durante il Consiglio Federale intanto la FIGC ha deciso: , Serie B e Serie C torneranno in campo e dovranno concludersi entro il 20 agosto, mentre la stagione si chiuderà il 31 agosto.

In particolare per quanto riguarda la Serie A al momento sembra tramontare l'ipotesi playoff e playout, mai particolarmente gradita ai club.

Le partite rimanenti si giocheranno tutto e la data più probabile per la ripartenza è quella del 20 giugno, ma non è escluso del tutto l'ipotesi del 13 giugno per cui però serve una deroga governativa. Il 28 maggio peraltro è previsto l'incontro decisivo per decidere se e quanto il campionato ripartirà

In quel caso, come detto, tornerà in campo anche la Serie B che dovrebbe svolgersi dal 20 giugno al 20 agosto. E' stata invece respinta la proposta della Lega Pro che voleva fermare la Serie C. Anche in questo caso quindi i campionati verranno conclusi sul campo.

Gli unici a non finire la stagione saranno quindi i dilettanti, dalla Serie D in giù. Il calcio professionistico, invece, è pronto a ripartire. Palla al Governo.