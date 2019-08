Sorprese Fantacalcio 2019/2020: difensori, centrocampisti e attaccanti

CONSIGLI FANTACALCIO - Caccia all'intuizione giusta: le possibili sorprese della prossima stagione di fantacalcio.

E' il grande sogno di ogni allenatore al momento dell'asta, quasi più del top player di turno o della stella super reclamizzata: il vero obiettivo di inizio stagione al fantacalcio è pescare la sorpresa giusta, il jolly poco considerato all'inizio del campionato che potrebbe rivelarsi decisivo in corso d'opera. Non necessariamente un volto nuovo della , ma anche una vecchia conoscenza in procinto di rilanciarsi. Nelle prossime righe vi suggeriamo alcune delle potenziali sorprese della prossima stagione fantacalcistica, tra nomi noti e meno noti. Tra questi potrebbe esserci la vostra carta vincente.

CHI SONO LE POSSIBILI SORPRESE AL FANTACALCIO?

BOGA ( ) - Tra i giocatori che abbiamo conosciuto lo scorso anno e ci aspettiamo di vedere notevolmente cresciuti in questa stagione, Boga è ai primissimi posti. Nel tridente di De Zerbi dovrebbe rappresentare un punto fermo: listato attaccante, è una buona soluzione nelle leghe numerose.

DONNARUMMA ( ) - Se cercate qualcosa di simile al Caputo visto lo scorso anno a , la risposta giusta potrebbe essere lui. Alfredo Donnarumma, ex compagno proprio di Caputo a Empoli, 25 reti nell'ultima Serie B. I goal della salvezza del Brescia passeranno per forza di cose dai suoi piedi.

GHOULAM ( ) - Tra le sorprese può sembrare una forzatura, ma c'è una ragione per cui crediamo che Faouzi Ghoulam potrà sorprendere: dopo un'annata difficile, quella passata, sembra finalmente essere tornato su ottimi livelli. E dovesse ripresentarsi come nel 2017/18...

KARAMOH ( ) - Come sesto per completare il reparto offensivo oppure in una lega numerosa, Karamoh può rappresentare un'idea interessante. Nel Parma potrebbe replicare in qualche modo il rendimento di Gervinho nella passata stagione. In contropiede, assieme all'ex , può far male.

LYANCO ( ) - E' alla sua terza stagione in , ma per certi versi sarà come la prima. Lyanco è tornato al Torino dopo una buona parentesi al e l'intenzione di tutti - dal giocatore al club - è quella di lanciarlo una volta per tutte. Ha i numeri per confermarsi a buoni livelli.

MALINOVSKIY ( ) - Arriva dal , club che negli anni ha sfornato gioielli su gioielli. Ma oltre al biglietto da visita c'è molto di più. Centrocampista moderno e completo, capace di giocare praticamente in tutti i ruoli del centrocampo. Con Gasperini può diventare un animale da bonus.

MARONI ( ) - Maroni è tutto quello che un centrocampista offensivo può essere. Estro, talento, grande tecnica e un pizzico di indolenza. Dovrà sgomitare per ritagliarsi il suo ruolo nella Samp di Di Francesco ma nel ruolo di scommessa vale la pena farci un pensierino.

NESTOROVSKI ( ) - Non è una novità assoluta per la Serie A, ma puntiamo sulla sua voglia di riscatto dopo aver provato per due anni a riconquistare il massimo campionato - senza ruscirci - con il . E' in competizione con Lasagna, per questo potreste strapparlo anche a prezzo contenuto.

PINAMONTI ( ) - Può essere l'anno della sua esplosione definitiva. Ci arriva dopo essersi fatto le ossa nei mesi passati al e dopo un bel Mondiale Under 20. Il Genoa ha puntato forte su di lui e troverà sicuramente spazio. Una scommessa da fare alla cifra giusta.

RAMSEY (Juvetus) - Perchè sorpresa? Perchè tra tutti i nuovi acquisti della , Ramsey può essere quello con la maggior resa nel rapporto tra aspettative e rendimento. E' giocatore completo e intelligente, nello schiacchiere di Sarri potrebbe diventare presto pedina inamovibile (e con una buona propensione al bonus).

ROG ( ) - La continuità che non ha mai avuto al Napoli e troverà nel Cagliari può fare tutta la differenza del mondo. Marko Rog resta forse incline ai malus (troppi cartellini gialli) ma ha i mezzi per poter ripagare la fiducia che gli hanno dato in Sardegna a suon di bonus pesanti.

SCHOUTEN (Bologna) - In un periodo in cui gli olandesi sono tornati prepotentemente di moda, il Bologna propone questa mezzala di grande qualità, su cui nel club rossoblu credono fermamente. Gli servirà tempo per scalare le gerarchie nel centrocampo felsineo, ma può essere un buon ottavo.

SUSO ( ) - Suso tra le sorprese, sì. Perchè potrebbe essere la sua miglior stagione in Italia. Giampaolo sempre volergli consegnare un ruolo centrale nel suo Milan e nei panni del trequartista potrebbe inquadrare la porta con maggior frequenza.

VERA ( ) - Se siete in cerca di una scommessa stuzzicante per completare la vostra difesa, magari spendendo appena un credito, il colombiano del Lecce può fare al caso vostro. Dovrà forse pagare un periodo di adattamento all'Italia, ma ha un potenziale molto interessante e - da buon terzino sudamericano - sa farsi valere in fase di spinta.

ZURKOWSKI ( ) - La Fiorentina lo ha bloccato a gennaio, tanta era la fiducia nei suoi confronti. E Zurkowski è una delle novità più interessanti della nuova viola. Si è imposto in patria nel Gornik Zabre e si è messo in mostra all'Europeo U21 quest'estate. Mezzala completa, può trovare un minutaggio importante da subito.

*Articolo basato sulla lista quotazioni di Fantacalcio.it