Consigli Fantacalcio Serie A: chi prendere all'asta di riparazione

Fantacalcio, chi prendere all'asta di riparazione di gennaio? Ecco tutti i nostri consigli, tra nuovi acquisti e svincolati.

E' tempo di asta di riparazione al fantacalcio: portieri, difensori, centrocampisti e attaccanti, ecco tutti i nostri consigli su chi prendere ruolo per ruolo, tra nuovi acquisti e possibili svincolati.

CONSIGLI FANTACALCIO: PORTIERI

NUOVI ACQUISTI - In porta il nome più interessante tra i volti nuovi è sicuramente quello di Viviano. L'ex Samp è il nuovo portiere titolare della SPAL e può rappresentare una buona alternativa ai big, specialmente per le gare casalinghe.

Dragowski potrebbe invece essere una scommessa low cost: si giocherà il posto da titolare ad Empoli con Provedel. Attenzione infine a Terracciano: è lui adesso il secondo della Fiorentina, prendetelo se avete Lafont in rosa.

SVINCOLATI - Il nome più interessante è quello di Ionut Radu, partito in estate alle spalle di Marchetti ma oggi assoluta certezza del Genoa, anche dopo l'arrivo di Jandrei. Tra gli svincolati un'opzione low cost potrebbe essere Musso, che dopo l'addio di Scuffet non è in discussione come numero uno dell'Udinese.

CONSIGLI FANTACALCIO: DIFENSORI

NUOVI ACQUISTI - Intriga parecchio il nome di Cedric Soares, arrivato a sorpresa all'Inter per far concorrenza al deludente Vrsaljko. Si giocherà una maglia da titolare sulla destra con il croato e con D'Ambrosio e può essere una bella scommessa, anche in ottica bonus.

Tra i nuovi arrivi c'è anche Schelotto, ritornato in Serie A al Chievo, che si può acquistare a poco prezzo per puntellare la difesa. A destra dovrebbe diventare lui il titolare, anche se Depaoli non sta demeritando.

SVINCOLATI - In estate hanno avuto poca considerazione, ma adesso sono praticamente una prima scelta: si tratta di Djidji e Romero, ormai titolarissimi con Torino e Genoa. Nella Juventus diventa allettante il nome di Rugani, che dopo la partenza di Benatia rappresenta il primo cambio alla coppia Bonucci-Chiellini.

Ghoulam è tornato subito su buoni livelli dopo il lungo stop e può essere uno dei colpi dell'asta di riparazione. Ansaldi non era tra le priorità in estate per via dell'infortunio, ma adesso è imprescindibile per Mazzarri e porta pure bonus.

Castagne ha scalzato Gosens nell'Atalanta, Di Lorenzo non ha saltato un minuto nell'Empoli e sta portando anche bonus, in molte leghe potrebbe essere ancora svincolato. Stesso discorso vale per Bastoni e Iacoponi, sempre in campo nel Parma e inizialmente poco considerati. Infine occhio alla scommessa Hancko della Fiorentina, che da ottavo può regalarvi qualche soddisfazione.

CONSIGLI FANTACALCIO: CENTROCAMPISTI

NUOVI ACQUISTI - Il giocatore che stuzzica di più le fantasie e Lucas Paquetà, che al Milan si è ritagliato subito un ruolo da protagonista. Gioca mezz'ala ma in Brasile i goal li faceva e potrebbe essere solo questione di tempo prima che porti i primi bonus.

Birsa a Cagliari può tornare ad essere un fattore al fantacalcio, anche se non calcerà i rigori. Soriano si può riprendere al Bologna, troverà continuità e potrà portare qualche bonus. Stesso discorso vale per Viviani, che col Frosinone tornerà a battere le punizionie e può trasformarsi in un'arma in più per il vostro centrocampo.

Kucka può essere una scommessa a Parma, anche perché sa come si fa goal in Serie A. Sturaro torna al Genoa e sarà titolare, può essere utile a puntellare il centrocampo. Tutto da scoprire il talentuoso uruguayano Oliva, che a Cagliari potrebbe però non essere sicuro di un posto da titolare in mezzo al campo.

SVINCOLATI - Sarà sicuramente asta selvaggia per Zaniolo, a meno che qualche intenditore non lo abbia già preso come scommessa in estate. Ormai è un titolare della Roma ed è diventato un fattore anche in ottica bonus.

Può essere una buona scelta Joao Mario, a cui Spalletti sta dando parecchio spazio: bonus sin qui ne ha portati pochi, ma gioca da trequartista ed è spesso in proiezione offensiva. Da prendere specie se avete Nainggolan. Un altro che potrebbe essere rimasto libero è Saponara, sempre decisivo quando viene chiamato in causa: si gioca il posto con Ramirez, ma può essere un bel colpo.

Nel Milan Bakayoko è ormai un titolare ed è ottimo per puntellare il centrocampo, anche se non porta bonus. Locatelli si sta ritagliando un ruolo da protagonista al Sassuolo e può essere una buona alternativa ai big. Alla voce affari low cost segnaliamo Traoré, ormai titolarissimo con l'Empoli, Rolon del Genoa e D'Alessandro dell'Udinese, che può portare anche qualche bonus nelle giornate buone. Infine un occhio al Sassuolo: Djuricic e Boga possono regalare soddisfazioni.

CONSIGLI FANTACALCIO: ATTACCANTI

NUOVI ACQUISTI - Il pezzo pregiato è chiaramente Luis Muriel, già a segno tre volte nelle prime due partite. Il colombiano conosce bene la Serie A e ha dimostrato di non essersi affatto dimenticato di come si fa goal in Italia. Può essere il colpo che fa svoltare il vostro fantacalcio.

Sansone al Bologna può tornare quello di Sassuolo, specie con Mihajlovic a valorizzarne le caratteristiche. Okaka ha già timbrato il cartellino a Udine e nonostante la non felice situazione dei bianconeri, può essere lui l'uomo designato a portare i goal per la salvezza, ancor più di Lasagna. Attenzione anche a Sanabria, che si è presentato al Genoa facendo goal al primo pallone toccato. Sarà l'erede di Piatek? Andiamoci piano, ma ci si può sicuramente scommettere, senza svenarsi troppo ovviamente.

Intriga parecchio il nome di Gabbiadini, che con l'infortunio di Caprari e lo scarso momento di forma di Defrel può diventare titolare nella Samp al fianco di Quagliarella. Ed ha già fatto goal contro l'Udinese. Sicuramente meno stimolante l'acquisto di Trotta da parte del Frosinone, ma alla lunga l'ex Sassuolo può diventare titolare e si può prendere come sesto attaccante.

SVINCOLATI - Tra gli attaccanti liberi non c'è grandissima scelta, anche se molto dipende dalla composizione della vostre fantaleghe e dal numero di partecipanti. Babacar potrebbe essere rimasto svincolato con Boateng davanti nelle gerarchie, ma dopo la partenza dell'ex Milan verso Barcellona è lui il titolare al centro dell'attacco del Sassuolo e batte anche i calci di rigore.

Poi c'è l'immortale Sergio Pellissier, che si sta rivelando il grande trascinatore del Chievo alla disperata ricerca della salvezza. Con Di Carlo è diventato titolare e i goal li fa praticamente soltanto lui: rappresenta un'ottima scelta come quarto, quinto attaccante. In tal senso c'è da considerare anche Ciano, che al Frosinone fa tutto lui: batte i rigori, le punizioni ed ha già segnato 6 goal. Senza dimenticare Pinamonti, il profilo giusto per completare il vostro attacco. Sempre nelle fila dei ciociari c'è anche Dionisi, che ne avrà però ancora per un mesetto e si può considerare come scommessa di fine stagione e nulla più.

Altra scommessa può essere Destro, che Mihajlovic potrebbe rilanciare a Bologna. Infine Favilli: fin qui è stato un oggetto misterioso, ma dopo l'addio di Piatek può trovare sicuramente più spazio al Genoa. Se avete un attacco già affidabile ci potete scommettere.