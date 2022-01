Consigli Fantacalcio Serie A 2021/2022: chi prendere all'asta di riparazione

Chi comprare al Fantacalcio? E' questa la domanda cruciale in ogni lega che si rispetti quando si arriva al momento che può svoltare la stagione: l'asta di riparazione.

Portieri, difensori, centrocampisti e attaccanti: Nuovi arrivi dal mercato di gennaio e svincolati di lusso. Tutti i consigli, ruolo per ruolo, su chi prendere all'asta.

PORTIERI DA PRENDERE ASTA DI RIPARAZIONE FANTACALCIO

I portieri all'asta di riparazione sono merce rara. I migliori vengono presi quasi sempre all'asta iniziale e tra gli svincolati si può al massimo cercare qualche alternativa interessante. L'unica eccezione è rappresentata da Milinkovic-Savic: è piuttosto difficile, specie in leghe da 8 partecipanti in su, che sia rimasto svincolato, ma qualora fosse ancora libero è sicuramente il grande colpo da fare in porta. Come fantamedia e goal subiti è assolutamente da considerarsi un top.

Un gradino sotto, forse due, c'è Montipò del Verona. Nel suo caso le possibilità che sia svincolato sono molto più alte e si tratta di un'opzione più che valida, magari da alternare a un big nelle giornate giuste. Un altro nome su cui poter puntare è Vicario, che come fantamedia è tra i migliori nonostante i tanti goal subiti dall'Empoli. Con lui potrete comporre una buona coppia, magari con Silvestri, che ormai da qualche anno rappresenta una garanzia tra i portieri di seconda fascia. In leghe numerose il nome a sorpresa è Provedel, che è al top come fantamedia nonostante i parecchi goal presi dallo Spezia.

DIFENSORI DA PRENDERE ASTA DI RIPARAZIONE FANTACALCIO



Più scelta sicuramente tra i difensori, con tanti nomi potenzialmente rimasti liberi all'asta iniziale. Uno di questi potrebbe essere Theate, centralone del Bologna sempre pericoloso su palla inattiva. In rossoblù si è guadagnato anche la chiamata in Nazionale, confermando la sua grande crescita. Nel Bologna ha sorpreso parecchio anche il rendimento di Hickey, passato sottotraccia all'asta iniziale e protagonista anche in zona bonus con l'Empoli. Da prendere anche i due del Torino: Zima e Vojvoda. Il primo è tra i migliori del campionato come rendimento, il secondo si è trasformato nel perfetto 'quinto alla Juric'. Ottima alternativa a Singo, che difficilmente sarà rimasto svincolato.

Sì a Maitland-Niles che a Roma si è subito ambientato bene e potrà giocare anche più alto. Nella Fiorentina, in leghe non troppo numerose, ci sono due giocatori che potrebbero essere stati sottovalutati all'asta iniziale: il primo è Biraghi, che senza Vlahovic sarà il candidati numero uno per punizioni e soprattutto rigori, l'altro è Odriozola, un autentico treno sulla fascia destra. Qualche chilometro più in là sta facendo benissimo Stojanovic, sottovalutato in molte leghe e perno dell'Empoli di Andreazzoli, capace di portare anche bonus.

Rrahmani a Napoli è partito come riserva, ma con l'addio di Manolas è diventato titolare fisso, dimostrando di saper regalare persino dei +3. Non è impossibile che sia rimasto libero, in tal caso è tra i top su cui puntare. Pellegrini della Juventus è una buona soluzione per completare la difesa, specie se avete fatto l'errore di acquistare Alex Sandro. Se invece cercate dei titolari low cost, allora sono questi i nomi che fanno per voi: Lovato (trasferitosi a Cagliari), Casale, Ceccaroni, Reca e Fazio alla Salernitana, ma proprio come ultimo slot.

CENTROCAMPISTI DA PRENDERE ASTA DI RIPARAZIONE FANTACALCIO



'The new Zielinski' is here. Zurkowski all'Empoli sembra stai ripercorrendo le orme del suo connazionale, con bonus e grandi prestazioni. Probabile che sia rimasto libero all'asta iniziale, quindi fiondatevici, perché può ancora continuare a sorprendere da qui alla fine della stagione. Tra i nuovi arrivi, inutile dire che Sergio Oliveira è il top da prendere. Ha iniziato alla grande e alla lunga non è detto che non diventi lui il primo rigorista della Roma. Ci sta fare un grosso investimento, perché può essere uno di quei nomi che vi svolta la stagione.

Nel Milan c'è un Messias che ha avuto parecchi problemi a inizio stagione e che in parecchie leghe è rimasto svincolato. Non è titolare fisso, ma è comunque da considerare un semi-top, perché nella giornata giusta ha dimostrato di poter essere un fattore. A centrocampo nella Fiorentina occhio alla grandissima crescita di Maleh: Italiano gli sta dando sempre più minutaggio e lui sa farci anche con i bonus. Bel colpo per quest'anno e anche per l'anno prossimo in leghe continuative. Se avete un Castrovilli, per esempio, ha ancor più senso prenderlo. Quello che però stuzzica maggiormente le fantasie nella Viola è probabilmente Ikoné: il fatto che sia stato listato centrocampista lo rende già un potenziale affare, perché comunque giocherà nel tridente. Tuttavia non ha il posto assicurato e vive molto di alti e bassi, quindi puntateci ma senza fare follie. E non dimenticatevi di Saponara, 'pupillo' di Italiano che in molte leghe sarà rimasto libero e rappresenta un bel jolly per il centrocampo.

Frattesi ha già conquistato tutti a Sassuolo: adesso rischia di costare parecchio se è rimasto libero, perché è tra i migliori a centrocampo dopo i big, ma vale la pena fare un investimento per lui. Sensi alla Sampdoria è ovviamente da prendere. Chi lo ha comprato all'asta iniziale si ritrova un bel regalo, ma in tante leghe è rimasto libero a causa dei suoi tanti problemi fisici e lo spazio tutt'altro che assicurato all'Inter. Se sta bene (e purtroppo non è scontato) potrebbe rivelarsi un colpaccio, anche perché giocherà presumibilmente da trequartista nel 4-3-1-2 di Giampaolo. Anche in questo caso, però, evitate di spendere cifre folli, perché la linea tra 'affarone' e delusione è sottilissima. Attenzione a Mandragora nel Torino, perché in assenza di Belotti potrà battere anche i rigori. Può essere dunque una buona scommessa low cost.

Aebischer, nuovo acquisto del Bologna, potrebbe non avere molta considerazione. Tuttavia, vista l'assenza prolungata di Domunguez, è probabile che sarà subito titolare ed ha anche caratteristiche da bonus. Kovalenko, se è rimasto libero, è ottimo per puntellare il centrocampo. Non gioca sempre, ma quando lo fa riesce spesso a incidere in zona bonus. Occhio infine a quelli che hanno cambiato maglia e diventano appetibili: Verdi alla Salernitana, Benassi all'Empoli e Baselli al Cagliari. L'ex Torino è quello che ha più possibilità di giocare titolare, ma in generale sono tre buone scommesse low cost.

p.s. solo in pochissime leghe (più che altro a 6) saranno rimasti liberi giocatori del calibro di Pasalic e Fabian Ruiz: in tal caso priorità assoluta a loro, ancor più di Sergio Oliveira. Qualche possibilità in più di trovare liberi i vari Bajrami, Aramu e Svanberg, tre semi-top che vi possono far svoltare.

ATTACCANTI DA PRENDERE ASTA DI RIPARAZIONE FANTACALCIO



Norberto Bercique Gomes Betuncal non ha ormai più bisogno di presentazioni. Forse ne aveva bisogno all'asta iniziale, dove Beto in molte leghe è passato inosservato. Chi lo ha preso ha fatto un vero affare, ma adesso per prenderlo bisognerà sborsare una bella somma. Tra tutti gli attaccanti potenzialmente svincolati è però quello che merita maggiormente un grosso investimento. A meno che nella vostra lega non sia rimasta libera gente come Simeone e Scamacca, merce pregiata all'asta di riparazione. Per questi non c'è bisogno di consigli, vanno presi e basta, spendendo i soldi che servono, specie se avete la necessità di una punta titolare che via dia garanzie.

L'articolo prosegue qui sotto

Un gradino più sotto ci sono i vari Pinamonti, Sanabria, Caprari e Gabbiadini, che hanno sicuramente più probabilità di essere rimasti liberi. Tra i quattro il bomber dell'Empoli è quello che merita l'investimento maggiore, perché è titolare fisso e calcia pure i rigori. Capitolo Fiorentina, uno dei più interessanti: chi prendere tra Piatek e Arthur Cabral? Una bella domanda alla quale non si può dare una risposta definitiva. Piatek conosce bene la Serie A ed è probabile che inizialmente partirà avanti, ma la Fiorenitna ha fatto un bell'investimento su Cabral, che col Basilea ha già segnato più di 20 goal stagionali quest'anno. La soluzione migliore potrebbe essere prenderli insieme, perché comunque ci sarà staffetta di giornata in giornata.

Per Boga vale il discorso fatto per Sensi: chi se lo ritrova in rosa può fregarsi le mani. Rispetto all'ex nerazzurro è più difficile che sia rimasto libero, anche perché sarebbe dovuto essere titolare a Sassuolo, ma la sua situazione (tra Covid, infortuni e mercato) ha condizionato molti all'asta iniziale. Per la riparazione diventa dunque una delle scommesse più interessanti, perché all'Atalanta potrebbe subito trovare parecchio spazio, anche in virtù dei problemi di Ilicic. Sanchez se è rimasto svincolato va preso, molto più di Caicedo, anche se non avete attaccanti dell'Inter: Inzaghi gli sta dando grande minutaggio e considerazione, una perfetta quarta punta da sfruttare nelle giornate giuste. Situazione simile a quella di Mertens: il belga ha dimostrato ampiamente in assenza di Osimhen di poter essere ancora un fattore in Serie A. Sicurmente giocherà di meno col ritorno del nigeriano, ma avrà le sue occasioni a gara in corso e non solo. Se è libero puntateci, ma non spendeteci quanto fareste per Beto, Simeone o Scamacca perché potrebbe rivelarsi un errore.

Nani al Venezia è una scommessa per romantici, ma da attaccante perde un po' di appeal. Più utile in leghe numerose. Sì a Pavoletti se è svincolato: un colpo low cost da alternare ai titolari. Di Francesco meglio di Cutrone se cercate una quarta-quinta punta a basso costo. Ma andrebbe bene anche un Success. Costeranno qualcosa in più i vari Brekalo. Henry o Okereke se sono svincolati, ma sono tre ottime alternative per il ruolo di terza punta.