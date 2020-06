Consigli Fantacalcio: i giocatori da prendere all'asta di riparazione

Analizzando ruolo per ruolo, ecco i giocatori da prendere all'asta di riparazione al Fantacalcio per la ripresa della Serie A.

Insieme alla riapre i battenti anche il Fantacalcio dopo tre mesi di stop. Il calendario sarà fittissimo e tra partite ravvicinate, ampio turnover e cinque sostituzioni, è praticamente necessario fare almeno un'asta di riparazione prima di riprendere a giocare.

Tante le novità, soprattutto per quanto riguarda i giocatori al rientro dagli infortuni. Di seguito un'analisi dettagliata, ruolo per ruolo, su chi comprare all'asta di riparazione del Fantacalcio.

PORTIERI DA PRENDERE ALL'ASTA

SEPE - Torna titolare a tutti gli effetti tra i pali della porta del dopo l'infortunio. Una garanzia.

GABRIEL - Probabilmente rischia di essere l'unico portiere titolare svincolato low cost. Ci si può fare un pensiero.

Altre squadre

CRAGNO - E' tornato a difendere la porta del già da gennaio, se è rimasto libero va preso.

DIFENSORI DA PRENDERE ALL'ASTA

DEMIRAL - E' tornato a lavorare sul campo dopo l'infortunio e potrà essere disponibile per la metà di luglio. E' una scommessa intrigante per il rush finale, specie se avete altri difensori bianconeri.

MALCUIT - Tra gli infortunati di lungo corso è quello che potrà tornare in campo prima. Gattuso potrebbe anche rilanciarlo con tante partite ravvicinate.

DIJKS - A inizio stagione è stato tra i migliori come rendimento, adesso è pronto a tornare a pieno regime dopo l'infortunio. Da prendere se è libero.

BRUNO PERES - Sorpresa del mercato di gennaio, ha già dimostrato che non farà la comparsa. Adesso più che mai con il calendario così fitto.

CALDERONI - Una delle sorprese del campionato, frenato dall'infortunio ma pronto a tornare titolare. Difensore dal bonus facile.

CENTROCAMPISTI DA PRENDERE ALL'ASTA

ZANIOLO - Il pezzo pregiato, l'uomo da prendere. In molte leghe è stato svincolato prima dello stop, ma ora è pronto a tornare, anche se non da subito.

RIBERY - Chi tornerà invece subito è proprio Zio Franck. Il francese è pienamente recuperato e in più di qualche lega rischia seriamente di essere libero.

PAQUETA' - Può essere un rischio, ma anche un'intuizione. Il turnover e le tante partite gli daranno la possibilità di giocare di più.

CATALDI - E' la prima riserva di Inzaghi a centrocampo e alla ripresa giocherà molto di più. Voti buoni e bonus, un colpo intelligente da fare.

FARES - Un altro infortunato che torna ed è pronto a giocare. Decisivo l'anno scorso per la , può essere un valore aggiunto.

PEREIRO - Giocatore di grande talento ed esperienza internazionale. Avrà parecchio spazio alla ripresa nel Cagliari. Puntateci.

TAMEZE - Le rotazioni nell' saranno sicuramente maggiori e l'ex potrebbe avere un minutaggio sicuramente più elevato. Scommessa da tentare.

ATTACCANTI DA PRENDERE ALL'ASTA

LEAO - L'infortunio di Ibra è un'occasione per il suo possibile rilancio. In alcune leghe potrebbe essere libero e in tal caso è cosa saggia investire su di lui.

POLITANO - Nel giocherà parecchio, statene certi. Potrebbe diventare il 12° uomo di Gattuso, con bonus assicurati.

SANCHEZ - Le distrazioni di Lautaro potrebbero favorire proprio il Nino Maravilla. Conte lo ha già dimostrato in Coppa , quindi occhio al cileno.

IAGO FALQUE - Ha avuto il tempo di recuperare dai problemi fisici e potrebbe tornare finalmente protagonista nel . Ottimo nome per sistemare l'attacco.

L'articolo prosegue qui sotto

KOUAME' - Consideratelo come l'asso nella manica di fine stagione. Tornerà a giocare solo nelle ultime giornate, ma è comunque da prendere in considerazione.

INGLESE - Non arrendetevi con Bobby English. Il Parma ruoterà parecchio lì davanti e lui potrà avere le sue possibilità di tornare al +3 con regolarità.

EDERA - La scommessa per puntellare l'attacco. Con le cinque sostituzioni avrà sicuramente più spazio nel . Idea intrigante.