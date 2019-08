Fantacalcio 2019/2020: difensori titolari low cost da prendere a 1

CONSIGLI FANTACALCIO - I difensori utili per completare il reparto, titolari ma a basso costo.

De Ligt, Koulibaly, Skriniar e così via. Sono tanti gli ottimi difensori per cui ci si darà battaglia durante l'asta in vista del prossimo. Ma lontano dai riflettori e dai rialzi folli, ci sono una serie di giocatori preziosi quasi quanto i top player, fondamentali per completare il reparto nel migliore dei modi. Sono i difensori titolari low cost, da prendere possibilmente spendendo un solo credito. Ve ne consigliamo diversi che potrebbero fare al caso vostro.

Serie A, Serie B, Liga, Ligue 1 e tanto altro: segui il calcio su DAZN

FANTACALCIO: DIFENSORI TITOLARI DA PRENDERE A 1

BENZAR ( ) - E' una delle novità del Lecce neopromosso. Terzino abile in entrambe le fasi, reduce da diverse stagioni ad alti livelli in Romania, a 1 merita più di una riflessione.

BOCCHETTI ( ) - E' rientrato in per guidare la difesa del Verona, di cui sarà la prima certezza. Ottimo per completare il pacchetto di difesa.

CHANCELLOR ( ) - Altro nuovo arrivo del Brescia, tutto da testare in Italia ma da monitorare. Nazionale venezuelano, il minutaggio non dovrebbe rappresentare un problema.

DANILO ( ) - Almeno in avvio di stagione dovrebbe guidare la difesa del Bologna, arricchita dagli arrivi di Denswil e Tomiyasu. La sua esperienza gli garantisce titolarità.

FELIPE ( ) - Una certezza, ormai da diverse stagioni. Posto assicurato, rendimento regolare e qualche bonus di tanto in tanto.

LAURINI ( ) - Lo abbiamo imparato a conoscere negli anni, terzino da cui è difficile aspettarsi un contributo di bonus, ma fa il suo e gioca con regolarità. Lo farà anche nel Parma.

MARLON ( ) - Il suo primo anno in Italia non è stato indimenticabile e per questo in sede d'asta andrà via a poco. Il Sassuolo ci punta forte e almeno nei primi tempi dovrebbe essere sinonimo di titolarità.

MARTELLA (Brescia) - L'abbiamo già visto in con il : spinge discretamente ed ha un buon sinistro, valida opzione per completare il reparto.

MURRU ( ) - Nelle leghe a otto potreste avere la fortuna di strapparlo a fronte di una spesa molto contenuta, magari anche ad 1. E a quelle cifre è un vero affare.

PAJAC ( ) - E' rientrato al Cagliari dopo una parentesi positiva ad e sta lottando per ritagliarsi uno spazio da titolare. Ha dimostrato di poter essere un buon terzino di spinta.

PISACANE (Cagliari) - E' ormai diventato una colonna del Cagliari e garantisce anche una discreta affidabilità, oltre che un minutaggio elevato. A 1 è sempre una garanzia.

SAMIR ( ) - Non ha avuto la crescita che l'Udinese si aspettava da lui, ma mai dire mai: questo potrebbe essere il suo campionato. A 1 rappresenta una soluzione di ottimo livello.

TOMIYASU (Bologna) - Non è ancora sicuro del posto, ma la sensazione è che alla lunga il giapponese troverà spazi importanti nella difesa del Bologna. Da ottavo, possibilmente ad un credito, ci può stare.

L'articolo prosegue qui sotto

TROOST-EKONG (Udinese) - Ha disputato una buona Coppa d'Africa ed è anche uno da bonus su situazioni di calcio piazzato. Tenetelo d'occhio nel caso resti disponibile a 1.

VERA (Lecce) - Rispetto a Benzar gioca sulla fascia opposta (a sinistra) e ha forse più potenziale. Per questo motivo la sua valutazione potrebbe essere più alta. Preso a 1 diventa molto stuzzicante.

*Articolo basato sulla lista quotazioni di Fantacalcio.it