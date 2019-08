Fantacalcio 2019/2020: attaccanti titolari low cost da prendere a 1

CONSIGLI FANTACALCIO - Attaccanti utili per completare il reparto, con un buon minutaggio ma a basso costo.

La scena è sempre la stessa. Ogni anno, in ogni asta. Avete centellinato ogni singolo credito per portare a termine la vostra strategia, ma qualunque sia stato l'esito finale, nove volte su dieci, l'epilogo dell'asta è sempre il solito: vi resta un credito per acquistare un giocatore, l'ultimo della rosa. Un attaccante. Nelle prossime righe i consigli che vi potrebbero salvare in questo tipo di situazione. Gli attaccati low cost potenzialmente titolari per il vostro

FANTACALCIO: ATTACCANTI TITOLARI DA PRENDERE A 1

CAICEDO ( ) - E' l'ideale per chi ha già Immobile in rosa, ma visto il rendimento della stagione potrebbe essere una felice intuizione anche se preso da solo.

DI CARMINE ( ) - Ha lasciato il segno sulla promozione del Verona e almeno in partenza troverà molto spazio nell'attacco degli scaligeri. Ideale per chi cerca titolarità a basso prezzo.

FLOCCARI ( ) - Dopo la cessione di Antenucci è il candidato più probabile a fare da spalla a Petagna, con possibilità di minutaggio alto e qualche goal qua e là.

KARAMOH ( ) - Nei piani di D'Aversa parte titolare nel tridente con Gervinho e Inglese e il suo potenziale ci incuriosisce. Ha i numeri per fare bene.

GABBIADINI ( ) - Nell'attacco della Sampdoria si giocherà il posto prevalentemente col neo-arrivato Maroni. Non parte con i gradi di titolare e per questo potreste portarlo via ad un costo irrisorio.

LA MANTIA ( ) - Tra i protagonisti della promozione del Lecce, si giocherà il posto di spalla di Lapadula con Falco, partendo avanti nelle gerarchie di Liverani.

NESTOROVSKI ( ) - Si giocherà una parte delle sua chance con Lasagne, in alcuni casi potranno anche coesistere. In un modo o nell'altro è destinato a vedere parecchio il campo.

PALACIO ( ) - Si giocherà il posto da centravanti con Destro, con buone probabilità di strappare minuti anche a gara in corso. Andrà spesso a voto.

PANDEV ( ) - Farà rifiatare i giovani che gli partono davanti, Kouamè e Pinamonti. Con la sua esperienza si ritaglierà più di uno spezzone nell'attacco di Andreazzoli.

PAZZINI (Verona) - A 35 anni dovrà essere gestito dal punto di vista fisico e il suo minutaggio ne risentirà, ma è un punto di riferimento per il Verona e in un modo o nell'altro troverà spesso il voto.

PUSSETTO (Udinese) - Come per Nestorovski, in tutte le possibili soluzioni per l'attacco dell'Udinese avrà modo di ritagliarsi il suo spazio. Per completare il roster di attaccanti, senza svenarsi, è un'ottima scelta.

SANSONE (Bologna) - Titolare certo nel pacchetto avanzato del Bologna, potreste ritrovarvelo tra le opzioni a disposizione per l'ultimo slot. Da prendere sicuramente in considerazione.

TORREGROSSA ( ) - E' il partner di Donnarumma nell'attacco delle Rondinelle, meno reclamizzato ma quasi certamente destinato ad un campionato da titolare.

ZAZA ( ) - Parte dietro Belotti e Iago Falque nell'idea di attacco di Mazzarri, ma è la prima alternativa in avanti e di minuti ne giocherà un bel po'.

*Articolo basato sulla lista quotazioni di Fantacalcio.it