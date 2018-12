Consigli Fantacalcio 16ª giornata: chi schierare in formazione

Fantacalcio, tutti i consigli sulla 16esima giornata di Serie A: chi schierare e chi evitare in formazione squadra per squadra.

Chi schierare e chi evitare al fantacalcio? Ecco tutti i consigli di formazione, sfida per sfida, per la 16a giornata di Serie A .

INTER - L'elimiinazione dalla Champions ha lasciato un'unica certezza: Mauro Icardi , da schierare sempre. Fiducia alla difesa, da Handanovic fino a Skriniar e De Vrij . Convince meno Asamoah , così come Perisic che rischia persino il posto. Brozovic e Joao Mario possono portare bonus, sia assist che goal.

UDINESE - I friulani non stanno vivendo un grande momento di forma ed è difficile puntare qualcuno in una partita del genere. Evitate i difensori e centrocampist come Behrami , a rischio brutto voto, mentre si può sempre schierare De Paul che può portare bonus anche su palla inattiva. Scommessa Lasagna ? Se la gioca con Pussetto , potrebbe non valerne la pena.

TORINO - Il derby è sempre ll derby, ma contro una Juventus arrabbiata è meglio lasciare in panchina difensori come Izzo e Djidji . Ansaldi può mettere in difficoltà De Sciglio, mentre a centrocampo uno da buon voto può essere Meité . A rischio insufficienza invece l'ex Rincon . Belotti più no che sì, attenzione a Iago Falque che non è al top e rischia la panchina. Occasione per l'ex Zaza , ma schierarlo è un azzardo.

JUVENTUS - Dybala è stato probabilmente l'unico a salvarsi contro lo Young Boys e potrà darvi soddisfazioni. E ovviamente anche Cristiano Ronaldo , che vorrà lasciare il segno nel suo primo derby. Stavolta puntiamo più su loro due che su Mandzukic. Emre Can torna titolare ma non convince ancora, mentre Matuidi potrebbe essere la sorpresa in zona bonus.

SPAL - Tra Antenucci e Petagna stavolta scegliamo il primo, mentre Lazzari in queste partite può essere un fattore: lui e Kurtic sono da schierare. LA SPAL potrebbe anche mantenere la porta inviolata, dunque Gomis rappresenta una buona alternativa ai big.

CHIEVO - La cura Di Carlo ha rinvigorito il Chievo, ma è sempre meglio andarci cauti. Stepinski si può mettere se non avete grosse alternative, mentre da Birsa può arrivare sempre qualche bonus. Da evitare Barba e in generale tutta la difesa.

FIORENTINA - Simeone finalmente si è sbloccato, tornerà titolare e si può schierare. Insistete ancora su Chiesa , è recuperato e stavolta non vi deluderà. Discorso inverso invece per Pjaca , che si può escludere senza troppe remore. Pezzella è sempre una certezza, non dà troppe garanzie l'ex Laurini .

EMPOLI - La squadra di Iachini gioca davvero bene e difficilmente non va in goal: Caputo si può mettere ancora, anche se con Pezzella non avrà vita facile. Stuzzica anche La Gumina. mentre tra difesa e centrocampo non ci sono nomi troppo invitanti: Veseli e Maietta sono a rischio cartellino, Di Lorenzo e Antonelli potrebbero spingere poco rispetto al solito.

FROSINONE - Uno tra Ciofani e Ciano potrebbe trovare spazio nel vostro attacco questa settimana. Non convincono invece gli esterni Zampano e Beghetto , sin qui a secco di bonus. Tra i difensori è schierabile Goldaniga , sempre pericoloso su corner.

SASSUOLO - Inutile dire che è difficile lasciar fuori Berardi e Babacar in questa partita. Intriga anche Di Francesco e anche Sensi sta iniziando a diventare fantacalcisticamente appetibile. Lirola più di Rogerio, Consigli può essere una soluzione tra i pali.

SAMPDORIA - Quagliarella chiaramente non si può lasciare fuori ed anche Ramirez rappresenta una buona scelta. Defrel non segna da un po', ma anche il suo è un nome intrigante. Evitabile Sala , che gioca al posto di Bereszynski, si può scommettere su Saponara dalla panchina.

PARMA - Inglese a parte, l'uomo di gran lungo più pericoloso, potranno essere decisivi gli inserimenti di Luca Rigoni che sente aria di derby. Tra i difensori del Parma l'unico schierabile è Bruno Alves, mentre davanti DI Gaudio è sempre meglio di Biabiany , ma entrambi si possono lasciare fuori.

CAGLIARI - I sardi saranno in totale emergenza e il rischio insufficienza pesante è dietro l'angolo per tutti. Le uniche due eccezioni sono rappresentate da Joao Pedro e Barella in termini di bonus. L'ex Pavoletti , del resto, non ci sarà. E non c'è da fidarsi troppo di Cerri e Farias .

NAPOLI - Partita da bonus per Insigne , ma anche Milik non si può lasciar fuori dopo la doppietta al Frosinone. Chi ha preso Ghoulam ha fatto un affare: è tornato subito in gran forma e va messo. Meno certezze su Callejon , è l'unico del Napoli che vi consigliamo di escludere se avete di meglio.

ROMA - I giallorossi sono davvero un'incognita in questo momento ed è difficile fidarsi al 100% di qualcuno. Olsen è sempre a rischio malus, anche in casa, Schick e Kluivert continuano a non convincere, meglio Under . Ok i veterani Florenzi e Kolarov , mentre la sorpresa in zona bonus può essere Zaniolo .

GENOA - Non solo Piatek , contro questa Roma si può schierare anche Kouamé . Tra i centrocampisti può far bene Lazovic , mentre è meglio evitare l'ex Zukanovic e Sandro .

ATALANTA - La Dea sta vivendo un ottimo momento, sfruttatelo dando fiducia al rientrante Ilicic e al Papu Gomez che può tornare a portare bonus. Anche Zapata sta vivendo un magic moment in zona goal, confermarlo ci sta. Occhio anche agli inserimenti di Freuler e Hateboer .

LAZIO - Rischio malus per Strakosha , evitabile la presenza di Radu . Schierabile invece Luis Alberto che pian piano sta ritrovando la condizione. Che fare con Milinkovic-Savic ? La partita si giocherà il 17 dicembre: la scorsa stagione, nello stesso giorno, il serbo fece doppietta a Bergamo. Segno del destino?

BOLOGNA - Momento di crisi per i rossoblù, con Inzaghi sulla graticola: meglio non puntare sui vari Danilo , Helander e Dijks . Se vi piace l'azzardo si può mettere Santander, che qualche buona occasione la potrebbe avere. Mentre Palacio e il suo carisma possono portare un buon voto.

MILAN - Donnarumma è stato straordinario contro il Torino e può tenere ancora la porta inviolata. Può essere la partita di Suso , con le sue accelerazioni, mentre Higuain e Cutrone vanno chiaramente messi. Più Kessié di Calhanoglu , può sempre scapparci il rigore.