La consacrazione di De Paul: trascina l'Udinese, 8 goal e 7 assist in A

Rodrigo De Paul trascina l'Udinese a suon di assist e giocate decisive, anche contro il Benevento: per lui 7 passaggi vincenti in Serie A.

Da quando è arrivato in Italia nel 2016, quella di Rodrigo De Paul è stata una continua e progressiva crescita. Veniva da stagioni complicate tra Valencia e Racing, ma a Udine ha trovato il suo ambiente ideale per crescere e trovare finalmente continuità dal punto di vista fisico.

Se mai ce ne fosse stato bisogno, la prestazione fornita oggi contro il Benevento è stata l'ennesima prova della sua assoluta e finale consacrazione. La squadra di Gotti è stata ancora una volta letteralmente trascinata dalle giocate del 'Pollo'.

Prima l'assist per il goal iniziale di Molina, poi la giocata a spaccare il centrocampo avversario sul goal di Arslan ed infine il magico cross per il terzo goal di Stryger Larsen. C'è il suo enorme zampino in tre delle quattro reti friulane.

Leader indiscusso, Capitano, faro del centrocampo e di tutte le azioni offensive. Da ormai un paio di anni, ed in particolar modo in questa stagione, Rodrigo De Paul si è ormai caricato l'Udinese sulle spalle.

Se la squadra può ormai ritenersi salva a quota 39 punti, gran parte del merito è proprio suo. Per la sua leadership tecnica e per quella caratteriale: aspetto quest'ultimo che De Paul ha scoperto lui stesso in corso d'opera. All'età di 26 anni ha trovato finalmente la sua totale consacrazione.

In stagione, contando solo la Serie A, per De Paul sono 8 goal e 7 assist (ha superato il numero di passaggi vincenti dello scorso campionato, 6). Per non contare tutti quei goal in cui l'argentino è decisivo nella fase iniziale di manovra, come ad esempio quello realizzato oggi da Arslan.

Ma un grande merito è giusto darlo anche a Luca Gotti: da quando l'allenatore italiano siede sulla panchina dell'Udinese, De Paul è riuscito a compiere quel decisivo scatto verso la consacrazione personale.

Gli ha affidato le chiavi del centrocampo, non togliendolo più dalla posizione di mezzala nel centrocampo a cinque della sua squadra. Una grande pecca di De Paul, infatti, era sempre stata quella di non rientrare in un ruolo ben definito. Prima trequartista, poi esterno d'attacco, poi addirittura regista.

Gotti lo ha plasmato nel ruolo di mezzala e adesso si gode i frutti della sua semina. La grande domanda che tutti adesso si pongono è: De Paul lascerà l'Udinese a fine anno?

Il club bianconero lo ha trattenuto anno dopo anno, sparando sempre alto sulla cifra del suo cartellino. Il suo contratto scade nel 2024 e quindi la società non ha nessuna voglia di svendere il suo gioiellino.

L'anno scorso, poco prima dell'inizio di questa stagione, De Paul sembrava vicino al Leeds, con la squadra di Premier League che aveva offerto circa 25 milioni di euro, poi rifiutati da Pozzo.

Nelle stagioni passate è stato più volte accostato all'Inter, ma sempre senza che la trattativa si accendesse definitivamente. E quindi se lo gode l'Udinese, per adesso...