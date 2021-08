Conosci il testo di "O Generosa", l'inno della Serie A di Giovanni Allevi?

Accompagna tutte le nostre partite di campionato: ma conoscete tutto il testo? Ecco le parole di "O Generosa", l'inno ufficiale della Serie A.

Dal 2015 accompagna ogni partita della Serie A: è "O Generosa", scritto e composto dal maestro Giovanni Allevi, l'inno ufficiale della Serie A. Ma conosciamo il testo completo?

Ecco le parole di "O Generosa", il testo dell'inno ufficiale della Serie A!

O generosa magnitudo!

O generosa veni ad nos!

Victori gloria, cum honestate semper movetur cor eius. (x2)

Victori gloria

Victori gloria

Victori gloria

Custodi animum tuum

ut a corruptione abstineat

necopitatum gaudium accipies

O generosa!

Gloria, I say to you, Alleluia!

Winner you will be in your heart

Gloria, I say to you Alleluia!

winner you’ll be in your heart always you’ll be

O generosa!