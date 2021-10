Argentina e Brasile non parteciperanno al Mondiale ogni due anni: la Conmebol boccia la nuova proposta

La Conmebol dice no al progetto della FIFA di disputare il Mondiale ogni due anni. Dopo la UEFA, anche l'organo amministrativo e organizzativo del calcio sudamericano boccia l'idea di una Coppa del Mondo con cadenza biennale.

Nella giornata di ieri si è tenuto a Luque, in Paraguay, un summit tra le dieci federazioni, tra cui quella argentina e brasiliana, al termine del quale è stato pubblicato un comunicato con la presa di posizione e le motivazioni alla base del rifiuto di un Mondiale ogni due anni.

"Non ci sono ragioni, vantaggi o giustificazioni per il cambiamento promosso dalla FIFA. In considerazione di ciò, i dieci paesi che compongono la CONMEBOL confermano che non parteciperanno a un Mondiale organizzato ogni due anni".