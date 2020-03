Il CONI chiede lo stop del calcio fino al 3 aprile: ora cosa succede?

La decisione di fermare lo sport è esecutiva? La Lega può rifiutarsi? Le Coppe europee sono coinvolte? Tutte le risposte dopo il comunicato del CONI.

Il calcio sta per fermarsi nuovamente. Dopo la pioggia di rinvii delle scorse settimane, una nuova sospensione è alle porte. Al termine della riunione odierna nella sede del CONI, a , tutte le parti sedute attorno al tavolo sono giunte alla medesima conclusione: tutte le attività sportive devono essere fermate fino al 3 aprile, in attesa di capire l'evolversi dell'emergenza Coronavirus.

COSA SUCCEDE ORA?

Bene precisarlo: quella del CONI è una richiesta ufficiale al Governo, non una decisione già esecutiva e, dunque, con valenza immediata. In questo momento, dunque, il calcio va avanti così come gli altri sport, anche se alcuni, come il basket, nel weekend si sono fermati. Oggi, non a caso, si giocano regolarmente - , - e Catanzaro-Bari. La decisione finale spetterà quindi a Palazzo Chigi, come precisato nel punto 3:

"Per ottemperare al punto sopra descritto, viene richiesto al Governo di emanare un apposito DPCM che possa superare quello attuale in corso di validità".

Il Decreto Legge attuale, emanato mercoledì 4 marzo, consente infatti di giocare a porte chiuse. E dunque toccherà al Governo emanare un altro DPCM che, di fatto, fermi lo sport italiano fino al 3 aprile come raccomandato dal CONI.

Il ministro dello sport e delle politiche giovanili, Vincenzo Spadafora, ha peraltro espresso più volte la propria volontà di sospendere tutte le manifestazioni sportive e, dunque, la direzione appare piuttosto chiara: lo stop da parte del Governo alle attività sportive, tra cui il calcio, appare scontato.

LA LEGA DI SERIE A PUÒ RIFIUTARSI?

La Lega Calcio può rifiutarsi di sospendere la , come confermato dallo stesso Malagò, e andare avanti con la disputa delle partite a porte chiuse. In campo c'è anche un altro attore, ovvero la FIGC, che durante il Consiglio straordinario fissato per martedì potrà andare o meno nella direzione presa dalla Lega.

Nel caso la sua posizione in merito sia diversa, la FIGC ha la possibilità di commissariare la Lega, che, come ricordato ancora da Malagò, "è delegata della Federazione".

ANCHE LE COPPE EUROPEE SONO COINVOLTE?

La richiesta del CONI vale unicamente per lo sport nazionale. Dunque, nel caso del calcio, per la gestione dell'emergenza in Serie A e nelle serie minori. Lo stesso Comitato Olimpico lo ha precisato nel comunicato ufficiale:

"Il CONI ricorda altresì che le competizioni a carattere internazionale, sia per i club sia per le nazionali, non rientrano nella disponibilità giurisdizionale del Comitato Olimpico Nazionale Italiano e che quindi non possono essere regolate dalle decisioni odierne".

In questo momento, dunque, sono confermate le sfide dell' contro il , della Roma contro il e dell' contro il , in programma martedì e giovedì. Fermo restando che tutte le partite - non solo quelle che coinvolgono le squadre italiane - sono toccate dall'emergenza Coronavirus: - si disputerà ad esempio a porte chiuse, mentre - non si giocherà al St. Jakob-Park.