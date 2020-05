La confessione di James: "Quando è saltato il passaggio al Leeds ho lanciato il telefono"

L'escalation di Daniel James è stata sorprendente. Nel giro di un anno è passato dall'essere un giocatore di metà classifica in Championship con lo al .

La sliding door che ha permesso al gallese di firmare con i Red Devis è stata anche quella con il del gennaio 2019, quando un trasferimento che sembrava già fatto finì per naufragare. Lo ha raccontato lo stesso James al podcast 'Living the Dream'.

Tutto già pronto, fino a quando qualcosa è andato storto e l'affare è saltato. Per la rabbia di James.

“Ho chiamato il presidente dello Swansea per chiedergli che cosa stesse succedendo. L’affare non si è chiuso, erano tutti impazziti. Ho lanciato il mio telefono, ho pensato che non fosse reale. L’amministratore delegato del Leeds non era felice. Era una situazione imbarazzante”.