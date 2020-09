Confermati i 5 cambi in Serie A: l'annuncio arriva da Gravina

Il presidente Gabriele Gravina conferma la presenza dei cinque cambi ad ogni partita anche nella prossima Serie A.

Gabriele Gravina, ai margini dell’incontro a Palazzo Chigi con il numero uno della FIFA, Gianni Infantino, ed il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha annunciato un importante conferma per la prossima che sta per cominciare.

"La Lega di Serie A ci ha richiesto di applicare le cinque sostituzioni anche per la stagione 2020/21. Posso dire quindi oggi che anche nel nostro campionato ci saranno le cinque sostituzioni da subito".

Il presidente della FIGC comunica di fatto in modo ufficiale quindi questa importante decisione. Cinque sostituzioni ad ogni partita anche nella prossima Serie A, come è stato per la ripresa del campionato nel post-Covid.

Anche le altre leghe europee sembrano indirizzate sulla stessa decisione, visto che si tratta di una scelta importante per le squadre, che tra l'altro hanno avuto a loro disposizione una preparazione fisica molto ridotta rispetto al solito. I cinque cambi potranno essere quindi fondamentali.