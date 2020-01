La conferenza stampa di Ibrahimovic in diretta su DAZN

Zlatan Ibrahimovic parlerà nella conferenza stampa di presentazione con il Milan, venerdì 3 novembre alle ore 10. Sarà trasmessa su DAZN.

E' sbarcato a Milano, pronto a ricominciare in , nel suo vecchio . Zlatan Ibrahimovic sarà presentato come rinforzo rossonero invernale: i tifosi non vedono l'ora di sentire le sue parole relativamente al ritorno a San Siro e i suoi desideri per la nuova avventura nel massimp campionato italiano.

Segui la conferenza di Ibrahimovic in diretta streaming su DAZN

CONFERENZA IBRAHIMOVIC

Ibrahimovic verrà presentato alla stampa venerdì 3 gennaio 2020 alle ore 10. Grande attesa per sentirlo parlare nuovamente da giocatore del Milan dopo gli anni a Parigi, Los Angeles e Manchester.

DOVE VEDERE LA CONFERENZA STAMPA DI IBRAHIMOVIC

Su Milan TV, dunque su DAZN, sarà possibile seguire tutta la conferenza di Ibrahimovic in diretta. Basterà collegarsi tramite pc, smartphone o cellulare attraverso il sito di DAZN o scaricando l'apposita app sul proprio dispositivo mobile.

In più la conferenza di Ibrahimovic su DAZn potrà essere vista in grazie all'utilizzo di console da videogiochi come Xbox One e Playstation 4, nonchè grazie all'utilizzo di svariate smart tv, grazie a Sky Q o Chromecast.