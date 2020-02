Napoli, Gattuso senza Fabian: "Sta veramente male, non ci sarà"

Giornata di vigilia per Gennaro Gattuso che con il suo domani serà affronterà in trasferta la nel posticipo del 22esimo turno di .

Conferenza stampa per il tecnico calabrese che ha messo in guardia i suoi dall'organizzazione difensiva dei blucerchiati, più solidi da quando Claudio Ranieri ha preso il posto dell'esonerato Di Francesco. Al 'Ferraris' non ci sarà Fabian, recupero ok per Mertens e Allan.

"Da quando è arrivato Ranieri la Sampdoria è più solida, non ha subìto goal per sei partite e sarà una gara difficile. Sono preoccupato perché affronteremo un grande allenatore, ho paura che possa incartarmela e l'ho detto anche ai giocatori. Dobbiamo prepararla bene e arrivarci col veleno, toccare i 30 punti per noi sarebbe importante. Il mercato? Sono contento e l'ho detto anche ai dirigenti e al presidente che mi fa sempre la battuta della bicicletta, ora pedala".

"Fabian non si allena da quattro giorni, sta veramente male e non sarà convocato. Demme parte da solo, domani lo valuteremo così come Maksimovic. Koulibaly non è ancora al 100%, Mertens ha lavorato bene e sarà convocato al pari di Allan".

"Gaucci mi ha aiutato a crescere, ci tengo a ricordarlo e abbraccio tutta la sua famiglia. Riposa in pace big Luciano".

"Ancora non mi fido, per farlo devono passare diversi mesi. Ci sono tante teste e la settimana passa rompendo le scatole, non dobbiamo sottovalutare nulla. Lobotka regista senza Demme? Fatico io a capire, non voglio aiutare i miei colleghi. Il Napoli mi ha messo a disposizione una persona che controlla gli avversari, i sacrifici è giusto che li facciano anche loro".

"Politano ha avuto un po' d'influenza ma si è allenato ed è a disposizione. E' forte e ci darà una grossa mano, l'anno scorso ci ho sbattuto i denti perché per un punto non siamo andati in Champions col e lui all' aveva fatto molto bene".

"Siamo favoriti sulla carta nelle prossime sei partite? Se non ci stai con la testa puoi perdere anche contro i ragazzini della Primavera. Sulla carta non c'è nulla, ogni gara è complicata".