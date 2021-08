Pioli: "Contento dei nuovi, è il mio Milan più forte. Con la Sampdoria nelle migliori condizioni"

L'allenatore del Milan, Stefano Pioli, presenta in conferenza stampa la prima sfida dei rossoneri, impegnati domani sul campo della Sampdoria.

Il Milan chiude il programma del primo turno del nuovo campionato di Serie A esordendo sul campo della Sampdoria. Dopo il secondo posto della passata stagione, i rossoneri ripartono con l'intenzione di alzare l'asticella e disputare un campionato di profilo.

I rossoneri hanno perso Donnarumma e Calhanoglu, ma in un motore già collaudato hanno inserito Mike Maignan, Olivier Giroud e da pochi giorni anche il campione d'Europa Alessandro Florenzi.

Al timone c'è sempre il confermatissimo Stefano Pioli che in conferenza stampa ha presentato la prima sfida della stagione contro la formazione guidata da Roberto D'Aversa:

"Sono molto contento dei nuovi. Di Mike, Olivier, Ballo-Touré, Alessandro ieri. Hanno vinto e hanno avuto esperienze ad alti livelli. Grandi professionisti, che sanno come si vince. Abbiamo fatto tutto il necessario per presentarci nelle migliori condizioni possibili per la partita di domani".

"La continuità è un vantaggio che dobbiamo portare sul campo e sfruttare. Nel calcio moderno non si può avere un canovaccio solo. Il nostro obiettivo è di avere più vantaggi di partita in partita. Non sono vincolato a nessun sistema di gioco ma ai nostri principi".

"Se è il mio Milan più forte? Sì, perché ho trovato un gruppo più maturo e consapevole. E parlo dei giovani come Leao e Tonali. Credo che se accoppiamo umiltà e ambizione possiamo fare bene. Le sette squadre che possono vincere lo scudetto sono vicine".

"Tonali? Tutti dobbiamo superare esami ogni settimanali. Sono convinto di allenare una squadra forte. Ci si