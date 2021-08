La conferenza di presentazione di Messi: dove vederla

Lionel Messi si presenta alla stampa e ai tifosi del Paris Saint-Germain: tutte le informazioni sulla conferenza dell'argentino.

Un nuovo capitolo sta per iniziare. Dopo una vita nel Barcellona, Lionel Messi sarà un calciatore del Paris Saint-Germain. Il fuoriclasse argentino è pronto a iniziare la nuova avventura con il club transalpino. Un passaggio che segna la storia del calcio e dello sport, con una leggenda come la 'Pulga', una vera e propria icona del club catalano, che cambia maglia per la prima volta in carriera e si trasferisce all'ombra della Tour Eiffel.

Prima di sfoggiare i suoi colpi incredibili sul rettangolo verde di gioco, Lionel Messi parlerà in conferenza stampa. Il nuovo calciatore del PSG risponderà alle domande dei cronisti: dall'addio al Barcellona, di cui ha già parlato nella conferenza d'addio, alla scelta del Paris Saint-Germain fino all'attacco stellare con Neymar e Mbappé, sono tanti i temi su cui dovrà soffermarsi il fuoriclasse argentino.

MESSI, QUANDO PARLERA' IN CONFERENZA STAMPA?

Mercoledì 11 agosto, Lionel Messi parlerà in conferenza stampa direttamente dall'auditorium del Parco dei Principi, lo stadio del Paris Saint-Germain. Per la prima volta, la stella dell'Argentina rilascerà dichiarazione da calciatore del PSG, rispondendo alle domande dei tifosi.

DOVE VEDERE LA CONFERENZA STAMPA DI MESSI AL PSG

Un evento da non perdere assolutamente: Lionel Messi si presenta ai tifosi del PSG. Sarà possibile seguire la conferenza stampa in diretta tv su Sky Sport 24 o in alternativa in diretta straming tramite pc, cellulare o tablet sull'app Sky Go. Basterà collegarsi e fare login per ascoltare le prime dichiarazioni da calciatore del club parigino dell'ex numero 10 del Barcellona.