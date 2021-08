La conferenza d'addio di Messi: dove vederla

Lionel Messi saluterà il Barcellona dopo una vita in blaugrana: tutte le informazioni sulla conferenza dell'argentino.

Ha segnato la storia del calcio e dello sport, Lionel Messi. Alla fine, però, il momento dei saluti è giunto. A sorpresa, come ormai noto, l'argentino lascia il Barcellona in virtù del mancato rinno contrattuale. Scaduto il contratto, giocherà altrove, con il PSG in prima fila.

Prima dell'annuncio del nuovo team, però, Messi avrà modo di salutare i tifosi del Barcellona in una conferenza stampa che si preannuncia emozionante: tutta la vita dell'argentino, sin dal suo arrivo dal Sudamerica, è stata del resto a tinte blaugrana.

MESSI, QUANDO SALUTERÀ?

Domenica 8 agosto 2021, Leo Messi si presenterà al Camp Nou per salutare il Barcellona e i fans che l'hanno accompagnato nelle sue gesta per 17 anni. Annuncerà il suo futuro? Difficile, ma si vedrà.

DOVE VEDERE LA CONFERENZA D'ADDIO DI MESSI

Sul sito ufficiale del Barcellona sarà possibile assistere alla conferenza che chiuderà la storia di Messi in Catalogna. Possibile collegamento, non ancora confermato, dall'addio dell'argentino anche in Italia, su Sky e DAZN. Per assistere in diretta streaming al saluto di Messi basterà sintonizzarsi sul sito blaugrana tramite pc, cellulare o tablet, o in alternativa assistere in diretta tv su Sky Sport 24.