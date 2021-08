Conference League, Trabzonspor o Molde sulla strada della Roma: conosciamoli meglio

Tra la fase a gironi di Conference League e la Roma ci sarà una squadra turca o norvegese. Sorteggio non fortunatissimo per Mou: ecco le due squadre.

Già tempo di fare sul serio per la Roma. Sono stati sorteggiati a Nyon gli accoppiamenti dei playoff della Conference League , la prima edizione della terza coppa ideata dalla Uefa. La Roma affronterà la vincente tra Trabzonspor e Molde. I giallorossi se la vedranno con chi supererà il terzo turno tra i turchi e i norvegesi, in campo il 5 e il 12 agosto.

I giallorossi di Mourinho giocheranno l'andata in trasferta il 19 agosto mentre il ritorno all'Olimpico si disputerà il 26. Il passaggio del turno vale l'entrata alla fase a gironi del nuovo torneo e il sorteggio si terrà il 27 agosto.

Scopriamo meglio i possibili avversari della Roma:

IL TRABZOSNPOR DEGLI EX GERVINHO E BRUNO PERES

Tante vecchie conoscenze del calcio italiano nel Trabzonspor : da Bruno Peres a Gervinho passando per Hamsik, la squadra turca fa sul serio per conquistare un posto nella fase a gironi. E non si ferma qui perché potrebbe arrivare dal Chelsea un esubero di lusso come Michy Batshuayi. Nella storia del club di Trebisonda 6 campionati turchi, 9 coppe di Turchia e 9 Supercoppe di Turchia. La squadra allenata da Abdullah Avci ritorna in Europa a distanza di due stagioni dopo l'esclusione per violazione del fairplay finanziario. Il Trabzonspor conta 9 partecipazioni alla Champions League e 18 tra Coppa Uefa ed Europa League. Nello scorso campionato è arrivato quarto lontano dal trio formato da Besiktas, Galatasaray e Fenerbahce. Una squadra da tenere d'occhio soprattutto nella gara in casa in Turchia.

IL MOLDE CAMPIONE DI NORVEGIA

Meno competitivo, ma comunque da tenere d'occhio è, invece, il Molde . Quattro successi nel campionato norvegese e quattro coppe di Norvegia. La squadra allenata da Erling Moe è uno dei due club (l'altro è il Rosenborg) ad aver giocato n Champions League. Il miglior traguardo in Europa risale alla stagione 2015-2016, sedicesimi di finale persi contro il Siviglia che poi vince il titolo: i norvegesi si toglieranna la soddisfazione di battere gli andalusi in casa. Rispetto al Trabzonspor, il Molde è già in clima campionato: 14 partite giocate con 9 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte con l'attaccante norvegese, Ohi Omoijuanfo in grande spolvero con 15 goal in 14 partite.