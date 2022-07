Conference League, si spengono le luci: ritardo per Saburtalo-Partizani

Venti minuti di stop per iniziare il secondo tempo: nel primo turno di Conference contrattempo nel match giocato in terra georgiana.

Fino alla prossima primavera la Roma sarà la Campionessa in carica della Conference League e l'unica squadra ad aver vinto la competizione. Al via la seconda edizione in questo mese di luglio, un lungo percorso che porterà ai gironi a settembre, fino alla finalissima prevista a giugno.

Prima fase di Conference League con le squadre provenienti dalle nazioni calcistiche con più basso ranking d'Europa. In campo l'Accademia fondata da Pandev, come gli amici del bar del Bruno's Magpies, di Malta. Di fronte, tra le altre, anche la georgiana Saburtalo Tblisi contro il Partizani, team albanese. Dopo un tempo match interrotto: via la luce.

Allo stadio Tengiz Burjanadze Stadium di Gori, infatti, l'arbitro Al-Emara non ha potuto far riprendere il gioco causa buio totale dell'impianto: l'emergenza è durata venti minuti, prima che Saburtalo e Partizani rientrassero in campo, con il goal degli ospiti segnato da Cara al minuto 47.

Squadra della capitale Tbisili, il cui sindaco è tra l'altro l'ex milanista Kakha Kaladze, il Saburtalo ha dovuto traslocare a Gori, a circa 100 km di distanza. La squadra guidata da Nozadze milita infatti di solito allo Stadio Bendela, non a norma UEFA.

Il match, conclusosi con venti minuti di ritardo rispetto all'iniziale programma, è terminato 1-0: settimana prossima è previsto il ritorno, così da decretare quale delle due squadre passerà il turno nella speranza di arrivare fino ai gironi.