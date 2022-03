Anche la Conference League è arrivata agli ottavi di finale, fase in cui l'unica italiana impegnata è la Roma di Mourinho.

I giallorossi, nonostante un primo tempo difficile e un campo in cattive condizioni, sono riusciti a battere il Vitesse per 0-1 grazie al goal realizzato da Sergio Oliveira. Lo stesso portoghese è stato poi espulso nella ripresa per doppia ammonizione.

Vittoria convincente per lo Slavia Praga che batte 4-1 il Lask, mentre il Feyenood travolge in trasferta il Partizan 2-5. Chiude il quadro delle partita giocate alle 18.45 la sfida tra PAOK e Gent, vinta 1-0 dai greci con goal dello sloveno Kurtic.

I RISULTATI

PAOK-GENT 1-0 [58' Kurtic]

PARTIZAN-FEYENOORD 2-5 [13' Natcho (P), 20' Toornstra (F), 46' Jovic (P), 52' Dessers, 64' Geertruida, 71' Sinisterra, 77' Toornstra (F)]

SLAVIA PRAGA-LASK 4-1 [3' e 29' Sor (S), 67' Balic (L), 83' Olaiynka, 85' Traore (S) ]

VITESSE-ROMA 0-1 [46' pt Oliveira] - Clicca qui per il report completo

BODO/GLIMT-AZ [ore 21.00]

LEICESTER-RENNES [ore 21.00]

MARSIGLIA-BASILEA [ore 21.00]

L'articolo prosegue qui sotto

PSV-COPENHAGEN [ore 21.00]