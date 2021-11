La prima squadra qualificata al prossimo turno di Conference League è il Gent. Senza neanche dover aspettare la propria quarta gara, la squadra belga accede alla fase ad eliminazione diretta del nuovo torneo UEFA in seguito al pari tra Flora e Anorthosis.

Il Gent dovrà comunque aspettare almeno la gara contro il Partizan per poter essere sicura di giocare gli ottavi di finale e non i sediesimi. Manca solo l'aritmetica per la qualificazione del Qarabag dopo aver battuto il Kalmaty: attesa per il match tra Basilea e Omonia.

GIRONE A

LASK-ALASHKERT ore 18:45

MACCABI TEL AVIV-HJK ore 18:45

GIRONE B

FLORA TALLIN-ANORTHOSIS 2-2 [29' Christofi (A), 33' Popovic (A), 55' Sappinen (F), 59' Zenjov (F)]

GENT-PARTIZAN BELGRADO ore 18:45

GIRONE C

ZORYA-CSKA SOFIA ore 18:45

ROMA-BODO GLIMT ore 21

GIRONE D

AZ ALKMAAR-CLUJ ore 18:45

RANDERS-JABLONEC ore 18:45

GIRONE E

SLAVIA PRAGA-MACCABI HAIFA ore 21

UNION BERLINO-FEYENOORD ore 21

GIRONE F

LINCOLN-SLOVAN BRATISLAVA ore 18:45

PAOK SALONICCO-COPENAGHEN ore 21

GIRONE G

RENNES-MURA ore 21

TOTTENHAM-VITESSE ore 21

GIRONE H

KAIRAT-QARABAG 1-2 [58' Wadji (Q), 68' Kante (K), 72' Zoubir (Q)]

OMONIA NICOSIA-BASILEA ore 18:45