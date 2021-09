Prosegue la fase a gironi di Conference League con il 2° turno: successo per l'AZ, pari per il Maccabi Tel Aviv. Roma a due vittorie in due gare.

Ha i favori del pronostico insieme al Tottenham e fin qui la Roma di Mourinho sta confermando il proprio status. Secondo successo nei gironi di Conference League per i giallorossi, che battono agevolmente lo Zorya avvicinando i sedicesimi del torneo. Nello stesso raggruppamento pareggio a reti bianche tra Bodo/Glimt e CSKA Sofia.

Gruppo A equilibrato dopo la vittoria dell'HJK in casa dell'Alashkert, soprattutto in seguito al pareggio tra LASK e Maccabi Tel Aviv. Opposto il raggruppamento B, che vede Partizan e Gent correre con la seconda vittoria in due gare: Anorthosis e Flora già al limite.

Il raggruppamento D è fin qui il girone di Conference League aperto a più possibilità, considerando che tutte e quattro le squadre hanno almeno un punto: AZ primo con quattro, dunque Jablonec, Randers e a sorpresa Cluj, ultimo con un pareggio.

Il gruppo E vede come da pronostico Feyenoord e Union Berlino vincere la gara del secondo turno: gli olandesi battono lo Slavia Praga prendendosi la testa del girone, i tedeschi agganciano i cechi in classifica. Vince il Tottenham contro il Mura, colpo del Rennes in casa del Vitesse.

Il Copenaghen supera la matricola Lincoln senza troppi problemi, mentre PAOK e Slovan Bratislava impattano sull'1-1. Nel girone H, infine, poker del Basilea contro l'Almaty e vittoria esterna del Qarabag in casa della cipriota Omonia: 3-1 in rimonta.

GRUPPO A

ALASHKERT-HJK 2-4 [8' Riski (H), 24' Embalo (A), 57' Valencic (H), 63' Riski (H), 93' Glisic (A), 94' Olusanya (H)]

LASK-MACCABI TEL AVIV 1-1 [10' Horvath (L), 88' Khalaila (M)]

GRUPPO B

PARTIZAN-FLORA TALLIN 2-0 [20' e 42' Markovic]

GENT-ANORTHOSIS 2-0 [28' aut. Korrea, 81' Kums]

GRUPPO C

ZORYA-ROMA 0-3 [7' El Shaarawy, 66' Smalling, 68' Abraham]

CSKA SOFIA-BODO GLIMT 0-0

GRUPPO D

AZ ALKMAAR-JABLONEC 1-0 [53' Gudmundsson]

CLUJ-RANDERS 1-1 [41' Kamara (R), 68' Petrila (C)]

GRUPPO E

FEYENOORD-SLAVIA PRAGA 2-1 [13' Kökçü (F), 24' Linssen (F), 63' Holeš (S)]

UNION BERLINO-MACCABI HAIFA 3-0 [33' Voglsammer, 48' Behrens, 76' Awoniyi]

GRUPPO F

COPENAGHEN-LINCOLN 3-1 [ 4' Diks (C), 33' Rosa (L), 47' Wind (C), 52' Stage (C)]

PAOK-SLOVAN BRATISLAVA 1-1 [9' Akpom (P), 14' Green (S)]

GRUPPO G

VITESSE-RENNES 1-2 [30' Wittek (V), 54' rig. Guirassy (R), 70' Sulemana (R)]

TOTTENHAM-MURA 5-1 [4' rig. Alli (T), 8' Lo Celso (T), 52' Kous (M), 68', 76' e 88' Kane (T)]

GRUPPO H

OMONIA-QARABAG 1-3 [40' Lecjaks (O), 52' Kady (Q), 73' Sheydaev (Q), 79' rig. Medvedev (Q)]

BASILEA-KAIRAT ALMATY 4-2 [15' Arthur Cabral (B), 21' e 39' Lang (B), 49' Ndoye (B), 66' Kante (K), 68' Alves (K)]