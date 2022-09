Conference League, risultati 1ª giornata - Tris del West Ham in rimonta, Basaksehir scatenato

Si è chiusa la prima giornata della fase a gironi della Conference League: vittoria per il Basaksehir nel girone della Fiorentina.

Si è giocata la prima giornata della fase a gironi della Conference League 2022/2023 e non sono mancate le emozioni e le partite ricche di goal.

Nel GRUPPO A, quello che vede protagonista anche la Fiorentina (solo pareggio interno contro l’RFS), balza subito in vetta alla classifica il Basaksehir che è stato capace di imporsi per 4-0 in Scozia sul campo dell’Heart of Midlothian.

Nel GRUPPO B, vittoria secondo pronostico, ma non senza sofferenza per l’Anderlecht che riesce a superare 1-0 lo scoglio Silkeborg grazie ad una rete all’80’ di Fabio Silva. Vittoria in rimonta per il West Ham, una delle grandi favorite per la vittoria finale della competizione. Sotto di una rete in casa contro l’FCSB, riesce a ribaltare il risultato nella ripresa e ad imporsi per 3-1. Di Emerson Palmieri la rete del raddoppio degli Hammers.

A proposito di grandi favorite, successo interno per il Villarreal al termine di un match incredibile contro il Lech nel GRUPPO C. Gli iberici, dopo essere passati in svantaggio, si portano sul 3-1 ma si fanno riprendere sul 3-3. A decidere è una rete, quella del 4-3, di Coquelin all’89.

Pioggia di goal anche in Slovacko-Partizan che si chiude sul 3-3 nel GRUPPO D, e pareggio per 1-1 in Nizza-Colonia, una partita caratterizzata da violenti scontri tra le tifoserie.

Successo nel GRUPPO E per l’AZ sul campo del Dnipro-1, mentre non vanno oltre lo 0-0 Vaduz e Apollon.

Equilibrio totale nel GRUPPO F con i pareggi a reti bianche tra Molte e Gent e Shamrock Rovers e Djurgarden.

Nel GRUPPO G, finiscono 1-1 sia Balkani-Cluj che Sivasspor-Slavia Praga (rigore fallito in pieno recupero dalla compagine ceca), mentre nel GRUPPO H prende la testa della classifica il Basilea che supera 3-1 il Pyunik. Finisce 0-0 invece tra Slovan Bratislava e Zalgiris.

GRUPPO A

Fiorentina-RFS 1-1 - Clicca qui per il resoconto completo

Heart of Midlothian-Basaksehir 0-4

GRUPPO B

West Ham-FCSB 3-1

Anderlecht-Silkeborg 1-0

GRUPPO C

Villarreal-Lech 4-3

Austria Vienna-Hapoel Beer-Sheva 0-0

GRUPPO D

Slovacko-Partizan 3-3

Nizza-Colonia 1-1

GRUPPO E

Vaduz-Apollon 0-0

Dnipro-1-AZ 0-1

GRUPPO F

Molde-Gent 0-0

Shamrock Rovers-Djurgarden 0-0

GRUPPO G

Balkani-Cluj 1-1

Sivasspor-Slavia Praga 1-1

GRUPPO H

Slovan Bratislava-Zalgiris 0-0

Basilea-Pyunik 3-1