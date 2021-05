Conference League 2021/2022: per l'Italia una tra Roma e Sassuolo

La squadra settima in classifica al termine della Serie A, giocherà la nuova competizione: cosa succede in caso di arrivo a pari punti.

Non solo Champions ed Europa League. La terza lega del calcio continentale del 2021/2022 sarà come noto la Conference League, la competizione voluta dall'UEFA per riportare il panorama delle competizioni allo stesso di fine anni '90, quando i club lottavano per la Coppa delle Coppe. Per la prima edizione, l'Italia avrà una squadra, alla pari delle altre nazioni con il più alto ranking.

Quale sarà la squadra italiana che giocherà la Conference League dall'estate 2021 alla primavera 2022? In teoria sarebbe stata la sesta qualificata ad accedere, ma la finale di Coppa Italia tra Juventus ed Atalanta e la situazione di classifica porterà direttamente la settima della Serie A 2020/2021 a partecipare alla nuova competizione.

Rimangono due le squadre che possono qualificarsi alla Conference League. Una di queste non parteciperà a nessuna competizione continentale, una al nuovo torneo.

CONFERENCE LEAGUE, QUALE ITALIANA?

Roma e Sassuolo sono le squadre che possono giocare la Conference League 2021/2022. L'Inter e l'Atalanta sono infatti sicure di giocare la Champions League, la Lazio l'Europa League, Milan, Napoli e Juventus si divideranno i posti restanti tra UCL ed EL. I giallorossi di Fonseca sono matematicamente tagliati fuori dall'Europa League, ma più vicini di tutti a giocare la Conference.

E il Sassuolo? Anche la squadra neroverde è tagliata fuori dal sesto posto che garantisce l'Europa League, ma può ancora togliere alla Roma la Conference League.

SETTIMO POSTO, COSA SUCCEDE A PARI PUNTI

In caso di arrivo a pari punti di Roma e Sassuolo saranno considerati gli scontri diretti ed eventualmente goal negli scontri diretti come secondo criterio. Il terzo vede protagonista la differenza reti generale in Serie A.

ROMA E SASSUOLO AL SETTIMO POSTO, CHI VA IN CONFERENCE LEAGUE?

Saranno Roma e Sassuolo a giocarsi il settimo posto che garantisce l'Europa League. I due match si sono conclusi in parità (2-2 e 0-0), ragion per cui in caso di arrivo a pari punti al settimo posto, verrà considerata la differenza reti generale (è il terzo criterio, il secondo della differenza reti negli scontri diretti è in parità): al momento, Roma a +10 e Sassuolo a +6.

ROMA IN CONFERENCE LEAGUE SE...