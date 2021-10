Vergogna in Conference League: insulti antisemiti in Union Berlino-Maccabi Haifa

Alcuni tifosi dell'Union Berlino si sono resi protagonisti di insulti antisemiti verso i rivali israeliani del Maccabi Haifa in Conference League.

Sul campo è arrivato un netto successo per 3-0 sul Maccabi Haifa da parte dell'Union Berlino nel girone di Conference League, ma lo stesso non può essere detto per quanto riguarda gli spalti, dove bisogna segnalare l'ennesimo episodio vergognoso.

Stavolta, a far discutere, è stato un gruppo di tifosi della squadra tedesca che si è rivolto con insulti di stampo antisemita nei confronti della tifoseria del Maccabi. Peraltro si trattava della prima gara disputata da una squadra israeliana all'Olympiastadion, ossia l'impianto in cui Adolf Hitler assistette ai Giochi Olimpici di Berlino nel 1936.

Un appuntamento molto sentito dall'allenatore del Maccabi, Barak Bakhar, che prima della partita aveva portato i suoi giocatori a visitare il Memoriale della Shoah nella capitale tedesca, parlando in conferenza di "gara non uguale a tutte le altre".

Ma la vergogna sulle gradinate non si è limitata ai soli insulti verbali (l'ANSA riporta un agghiacciante "fottuti ebrei, vi cancelleremo tutti"): sulle tribune sono apparsi dei saluti a braccio teso, indirizzati in particolare agli appartenenti al Gruppo Giovanile della Società Germanico-Israeliana, la 'Deutsch-Israelische Gesellschaft'; inoltre sono stati scagliati diversi oggetti e un tifoso dell'Union ha tentato addirittura di bruciare una bandiera israeliana, prima che gli steward lì presenti glielo impedissero.

L'Union Berlino si è scusata per il comportamento di questi facinorosi e sta attualmente collaborando con la Polizia per identificare tutti i responsabili. L'UEFA per ora non si è pronunciata in merito, ma non è affatto escluso un provvedimento esemplare per punire chi, col calcio, non ha nulla a che vedere.