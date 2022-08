Conference League, il calendario della fase a gironi: RFS per l’esordio della Fiorentina

La UEFA ha pubblicato il calendario della fase a gironi della Conference League. Per la Fiorentina impegni tra l’8 settembre e il 3 novembre.

Ci sarà anche la Fiorentina tra le squadre che rappresenteranno l’Italia in Europa in questa stagione. La compagine gigliata infatti, superando l’ostacolo Twente nella finale degli spareggi, si è guadagnata un posto nel tabellone principale della Conference League.

Inseriti nel Gruppo A con Istanbul Basaksehir, Heart of Midlothian e RFS, i viola inizieranno tra le mura amiche dell’Artemio Franchi il loro cammino nella competizione.

Per la Fiorentina il torneo partita ufficialmente il prossimo 8 settembre, mentre l’ultima gara della fase a gironi si disputerà il prossimo 3 novembre 2022. Come di consueto, le partite si giocheranno negli stessi giorni delle sfide di Europa League, con orari che possono andare dalla 16.30 alle 21.00.

Di seguito gli impegni della Fiorentina nella fase a gironi della Conference League 2022/2023:

PRIMA GIORNATA

8 SETTEMBRE 2022

Ore 18.45 - Fiorentina-RFS

SECONDA GIORNATA

15 SETTEMBRE 2022

Ore 21.00 - Istanbul Basaksehir-Fiorentina

TERZA GIORNATA

6 OTTOBRE 2022

Ore 21.00 - Heart of Midlothian-Fiorentina

QUARTA GIORNATA

13 OTTOBRE 2022

Ore 18.45 - Fiorentina-Heart of Midlothian

QUINTA GIORNATA

27 OTTOBRE 2022

Ore 18.45 - Fiorentina-Istanbul Basaksehir

SESTA GIORNATA

3 NOVEMBRE 2022

Ore 16.30 - RFS-Fiorentina

I gigliati di Vincenzo Italiano giocheranno quindi due partite in trasferta tra le prime tre di quelle di andata, mentre ospiteranno in casa Heart of Midlothian e Istanbul Basaksehir nel ritorno, per puoi chiudere il cammino a Riga in casa dell’RFS.