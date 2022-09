"Condotta impropria e violenta": la FA accusa Ronaldo per aver rotto il telefono a un tifoso

Ad aprile il portoghese si era reso protagonista di un episodio spiacevole con un tifoso dell'Everton: nota ufficiale della Federazione.

L'episodio è tristemente noto. In occasione della sfida tra Everton e Manchester United, gara che, di fatto, comprometterà la qualificazione in Champions League dei Red Devils, Cristiano Ronaldo prende in mano il telefono di un ragazzino, tifoso dei Toffees e lo scaraventa a terra, rompendolo.

Il video dell'accaduto ha fatto il giro dei social, tanto poi da portare la madre del giovane Jake Harding, Sarah Kelly, a diffondere delle parole senza mezze misure.

"Ronaldo è passato, con un carattere terribile, terribile, ha preso il telefono dalla mano di mio figlio e l'ha rotto, continuando a camminare".

A quell'episodio sono seguite le scuse dello stesso Cristiano Ronaldo che pubblicamente ha ammesso di aver sbagliato, invitando il ragazzo a Old Trafford, ma le polemiche non si sono placate.

Nelle scorse ore, dopo mesi di indagini, anche la Football Association si è espressa pubblicamente, diramando una nota che si riferisce all'accaduto.

"Cristiano Ronaldo è stato accusato di una violazione della regola E3 della FA per un incidente avvenuto dopo la partita di Premier League del Manchester United contro l'Everton FC sabato 9 aprile 2022. Si ritiene che la condotta dell'attaccante dopo il fischio finale sia stata impropria e / o violenta".

Immediata la risposta del Manchester United, che ha dato il suo supporto al giocatore portoghese nella difesa dell'accusa di condotta violenta mossa dalla FA.

"Sosterremo il giocatore in risposta all'accusa".

Il tutto mentre Cristiano Ronaldo è impegnato con il Portogallo in Nations League e a pochi giorni dal ritorno in campo in Premier League: non una gara qualunque, tra l'altro, quella che attende il Manchester United, impegnato all'Etihad nel derby con il Manchester City.