Apprensione per le condizioni di Giuseppe Furino: l'ex capitano della Juventus ricoverato in ospedale

Il mondo del calcio italiano e in particolare quello della Juventus è in apprensione per le condizioni di Giuseppe Furino, storico capitano che tra gli animi ’70 e ’80 ha vestito la maglia bianconera.

Come riporta l’Ansa, il 75enne, mediano che per 15 anni ha giocato con la maglia bianconera, si trova ricoverato nella Stroke Unit dell'ospedale Santa Croce di Moncalieri, la città in cui vive, a causa di un’emorragia cerebrale.

Le condizioni sarebbero stabili, seppur nella loro gravità. E al momento sarebbe stato esclusa l’ipotesi dell’intervento chirurgico.

L'articolo prosegue qui sotto

Nativo di Palermo, ma trasferitosi a Torino a 15 anni, ha giocato con la Juventus dal 1969 al 1984, dopo due parentesi con Savona e Palermo. Per anni ha portato anche la fascia di capitano al braccio, diventando un simbolo bianconero.

Nel 1970 ha fatto parte della nazionale italiana che in Messico ha raggiunto la finale del Mondiale.

Lo scorso marzo Furino ha perso la moglie Irene a causa del Covid.