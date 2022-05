Concerto in Duomo sabato 21 maggio, il Ministero dell'Interno: "Milan e Inter giochino di domenica"

Il weekend del 21-22 maggio si preannuncia ricco di appuntamenti in quel di Milano.

Oltre alla volata Scudetto che vedrà Milan e Inter impegnate nell'ultimo turno di uno dei campionati più avvincenti dell'ultimo decennio, sabato 21 si terrà il concerto di Radio Italia, in Piazza Duomo, cuore pulsante del capoluogo lombardo.

Appuntamento tradizionale per la città meneghina che ha spinto Il Ministero dell'Interno a richiedere, in via formale, che le partite Inter-Sampdoria e Sassuolo-Milan vengano disputate il giorno seguente, ossia domenica 22.

Una presa di posizione che ha come fine ultimo quello della sicurezza. Perché se le partite si disputassero di sabato, l'eventuale festa Scudetto di una delle due tifoserie andrebbe a sovrapporsi con l'evento programmato in Piazza Duomo, rendendo decisamente complicata la situazione dal punto di vista dell'ordine pubblico.