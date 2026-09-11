Conceicao torna sul Milan: "Che Amorim abbia fortuna... lì i tifosi pensano che debbano vincere lo Scudetto o la Champions ogni anno"

L'ex allenatore del Milan, Sergio Conceicao, ha parlato a DAZN Portugal del proprio futuro e non solo. Il tecnico portoghese, ospite speciale nel post-gara delle partite di Champions League, ha confermato di aver ricevuto diverse proposte negli ultimi mesi.

IN ATTESA DEL PROGETTO GIUSTO

“Sì, in questi due o tre mesi sono arrivati molti inviti. Proprio oggi, ad esempio, da un club arabo. Una settimana fa ne è arrivato uno da un club greco che ha cambiato allenatore. Ci sono stati contatti anche con un club turco, che non è tra i cosiddetti grandi. Non è molto difficile arrivarci"

“Il prossimo progetto deve essere qualcosa che io percepisca come solido, per poterci rimanere un po’ di tempo e darmi la possibilità di vincere, perché per me è molto difficile perdere. Fa parte del progetto, ma è proprio attraverso quei momenti meno positivi che impariamo e quest’anno all’Al Ittihad… ci vorrebbe un altro programma per descrivere il contesto in Arabia Saudita. Non è andata bene”.

I PROBLEMI DEL MILAN

“Al Milan sono rimasto sei mesi, durante i quali le cose sono andate… non direi proprio benissimo, ma siamo riusciti a vincere una Supercoppa e ad arrivare in finale di Coppa Italia. Amorim diceva poco tempo fa che il Milan ha vinto due campionati in vent’anni ed è vero. Una o due coppe, di cui una è mia, in sei mesi. E poi si è confermato che l’allenatore non era l’unico problema. Ovviamente ho avuto la mia parte di colpa e non voglio sottrarmi alle mie responsabilità, ma si è visto che Allegri e la dirigenza… sono caduti tutti”.

“Non è stata colpa del cambio di allenatore e voglio mandare un saluto a Ruben, che abbia tanta fortuna in questo nuovo percorso che non è affatto facile, soprattutto per il contesto del club. La pressione che c’è lì… la gente pensa che debbano essere campioni d’Europa ogni anno e vincere il campionato”.



