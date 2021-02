Conceiçao si commuove per il primo goal del figlio: ma il VAR glielo annulla

Francisco Conceição in panchina nel match di Champions League tra Porto e Juventus , andata degli ottavi del massimo torneo europeo. Il figlio di Sergio, tecnico dei lusitani e vecchia conoscenza del calcio italiano, ha già esordito in prima squadra, con una grossa delusione successiva ad una grande gioia.

Sabato scorso, infatti, il Porto ha sfidato il Boavista nel Derby cittadino. Sotto di 2-0, i Dragoes sono riusciti a trovare il pareggio con una grande rimonta nel secondo tempo. Poi l'ingresso di Chico, in goal per il momentaneo 3-2 annullato dal VAR.

Football, bloody hell!



Chico Conceicao, 18, made his Porto debut tonight, won a penalty to make it 2-2, and then thought he’d set up a late winner.



Great reaction from his dad and Porto boss Sergio Conceicao.



Alas, the goal was disallowed #NxGn pic.twitter.com/tSbYCXpVCP