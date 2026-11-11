Conceiçao, Nico Gonzalez, Cambiaso, Yildiz: chi recupera la Juventus dopo la sosta di novembre, le ultime sugli infortunati bianconeri

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La pausa dedicata alle nazionali rappresenta un'occasione per recuperare alcuni dei giocatori infortunati. La Juventus conta di ritrovarne tre già alla ripresa del campionato: ma chi può rientrare subito?

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Dall'allenamento di mercoledì 11 novembre è arrivata una prima ottima notizia per Luciano Spalletti che ha potuto riabbracciare Francisco Conceiçao. Il portoghese ha lavorato in gruppo e continuerà a farlo per l'intera sosta, visto che non è stato convocato dalla sua Nazionale causa infortunio.

Come detto sopra però il rientro di Conceiçao non sarà l'unico per la Juventus, ovvero una delle squadre di Serie A maggiormente falcidiata in questi mesi da problemi fisici di varia natura che hanno ridotto all'osso la rosa bianconera.

IL RECUPERO DI CONCEICAO

Ma cosa si era fatto il portoghese? L'infortunio di Conceiçao era arrivato nei minuti finali di Juventus-Lazio, gara in cui peraltro era partito dalla panchina. In seguito ad un contrasto l'esterno aveva accusato un problema alla spalla.

I successivi esami strumentali hanno evidenziato una lussazione gleno-omerale della spalla sinistra. L'infortunio ha tenuto fuori Francisco Conceiçao nelle successive sei partite tra campionato ed Europa League, costringendo di fatto Spalletti anche a cambiare modulo.

QUANTO TORNA NICO GONZALEZ

Un altro giocatore che era diventato fondamentale per Spalletti è Nico Gonzalez. Il tecnico ha fortemente voluto trattenere l'argentino che si stava ritagliando sempre più spazio prima di fermarsi anche lui per infortunio.

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L'ex viola aveva accusato un problema muscolare durante la gara di Europa League contro il Rennes del 22 ottobre e gli esami hanno evidenziato una lesione di basso grado del soleo destro. In seguito a questo infortunio Nico Gonzalez ha saltato cinque gare. Ora però il rientro è imminente e dovrebbe avvenire già per Juventus-Venezia del 22 novembre subito dopo la pausa.

Tempi di recupero molto brevi anche per Andrea Cambiaso, che ha saltato Fiorentina-Juventus per un lieve problema fisico ma le cui condizioni non destano particolare preoccupazione. Nei prossimi giorni è previsto il suo rientro in gruppo.

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I TEMPI DI RECUPERO PER YILDIZ

E gli altri infortunati della Juventus quando tornano? Kenan Yildiz dovrebbe rientrare solo a dicembre, probabilmente a metà mese, dunque salterà ancora parecchie partite dei bianconeri sia in campionato che in Champions League. La speranza di Spalletti ovviamente è quella di riaverlo al più presto.

Tempi ancora più lunghi per i due centrocampisti Manuel Locatelli e Khephren Thuram. In questo caso bisognerà aspettare l'anno nuovo per rivederli in campo con la maglia della Juventus. L'ultimo a fermarsi invece è stato Pierre Kalulu che tornerà a metà dicembre a causa di una lesione al bicipite femorale accusata contro la Fiorentina prima della sosta.