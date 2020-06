In Portogallo si riparte, Conceicao: "Il calcio senza tifosi è come un'insalata scondita"

Il tecnico del Porto, Sergio Conceicao, spiega: “Senza tifosi sarà un calcio diverso. Mancherà la loro spinta, ma dobbiamo adeguarci”.

Quello che sta per ripartire è un calcio molto diverso da quello al quale eravamo abituati. Una delle differenze più rilevanti è quella che negli impianti che ospitano ed ospiteranno nei prossimi mesi le varie partite che si disputeranno, non ci saranno i tifosi.

I calciatori dovranno abituarsi ad un clima quasi surreale e lo sa bene anche Sergio Conceicao. Mercoledì ripartirà il massimo campionato portoghese e, ovviamente, tutte le gare saranno rigorosamente a porte chiuse.

Una cosa che non piace al tecnico del , che per come tutti dovrà adattarsi a quanto imposto dalla pandemia.

“Senza i tifosi sarà un qualcosa di diverso. Sarà come fare l’insalata senza usare i condimenti. Mangiare un’insalata senza olio, aceto e sale non è la stessa cosa, ma noi dovremo giocare con la stessa voglia di sempre, come se ci fossero i tifosi a sospingerci”.

Quello dei tifosi è un ruolo molto importante.

“Mancherà la spinta che viene data ad un giocatore e mancheranno anche i fischi. Sarà diverso, ma dobbiamo guardare alla situazione che c’è ora, seguire le raccomandazioni che ci sono state fatte e affrontare le cose come sono”.

Il Porto è capolista del campionato con 69 punti, ma il insegue staccato di una sola lunghezza. I Dragoes saranno quindi chiamati a spingere fin da subito sull’acceleratore.