Conceição ammette: "Casillas? La vita è più importante del calcio"

L'allenatore del Porto in conferenza stampa parla di Iker Casillas: "Ci siamo preoccupati ma ora sta bene, dovrebbe uscire lunedì".

Iker Casillas è ormai stabile e sta bene. Il suo stato di salute è monitorato e tutti, lui per primo, hanno tirato un sospiro di sollievo. Nelle ultime ore però in molti si interrogano sul futuro da calciatore del portiere spagnolo, che dovrebbe essere finito, anche se non è mai detta l'ultima parola.

Oggi in conferenza stampa ha parlato l'allenatore del , Sergio Conceição. Il portoghese si preoccupa ovviamente solo della salute di Casillas.

"Iker sta bene, ci siamo preoccupati tutti ma adesso va bene. Se tutto va secondo i piani dovrebbe lasciare l'ospedale nella giornata di lunedì. Sicuramente il calcio fa parte delle nostre vite e soprattutto della sua, ma sicuramente la vita è più importante del calcio".

Insomma, prima la salute, poi tutto il resto. Conceição è vicino a Casillas in queste ore, così come lo è stata tutta la squadra del Porto. Il calcio può attendere ed anche finire, soprattutto dopo tantissimi anni di carriera...