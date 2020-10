Il comunicato dell’Inter: Nainggolan, Gagliardini e Radu positivi al Covid-19

Attraverso un comunicato ufficiale, l’Inter ha annunciato che Roberto Gagliardini, Radja Nainggolan e Ionut Radu sono risultati positivi al Covid-19.

L’incubo Coronavirus si abbatte sull’. A poco più di una settimana dalla ripresa del campionato, che per i nerazzurri coinciderà con l’impegno nel Derby contro il , il club meneghino si ritrova costretto a fare i conti con altri casi di positività.

La stessa Inter infatti, attraverso una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, ha comunicato che anche Gagliardini, Nanggolan e Radu hanno contratto il Covid-19.

“FC Internazionale comunica che Roberto Gagliardini e Radja Nainggolan sono risultati positivi al Covid-19 in seguito ai test effettuati in questi giorni ad Appiano Gentile. L'articolo prosegue qui sotto Altre squadre Nella mattinata di oggi è emersa oltretutto la positività di Ionut Radu dopo il test effettuato ieri, domani sono in programma ulteriori controlli”.

Con quelle di Gagliardini, Nainggolan e Radu salgono a cinque le positività in casa nerazzurra. Nei giorni scorsi infatti erano state riscontrate quelle di Bastoni e di Skriniar che, in Slovacchia per gli impegni con la sua Nazionale, è in attesa dell’esito del secondo tampone.

In vista del Derby la situazione si fa ovviamente sempre più complicata per Antonio Conte. Se prima infatti le scelte in difesa erano praticamente forzate, adesso anche a centrocampo il numero di pedine a disposizione si fa sempre più risicato. Oltre a Nainggolan e Gagliardini, il tecnico nerazzurro dovrà rinunciare anche all’infortunato Vecino e allo squalificato Sensi.