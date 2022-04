Complimenti dopo l’Inter? Nedved: “Non so dove li abbia sentiti Allegri”

La sconfitta patita contro l’Inter ha in un certo modo cambiato i piani della Juventus. La compagine bianconera, dopo una lunga rimonta, è incappata in un risultato negativo in uno scontro diretto che di fatto ha reso ancor più in salita la strada che conduce allo Scudetto.

Blindare il quarto posto sembra essere diventato l’obiettivo principale e a confermarlo, ai microfoni di ‘Sky’, è stato anche il vicepresidente bianconero, Pavel Nedved.

“In questo momento non ha senso parlare di futuro e di contratti. Abbiamo un obiettivo minimo che è il raggiungimento del quarto posto e non l’abbiamo ancora conseguito. Penso che sarà ancora dura e quindi dobbiamo restare concentrati. Altro obiettivo è la Coppa Italia, visto che abbiamo ancora una semifinale da giocare”.

L'articolo prosegue qui sotto

Nel corso della settimana, Allegri ha ammesso di non essersi accontentato dei complimenti ricevuti dopo la partita con l’Inter.

“Io non so quali complimenti abbia sentito il mister. A me nessuno ha mai fatto i complimenti dopo una sconfitta. Soprattutto in Italia conta solo la vittoria, io sono qui da venti anni e lo so molto bene. Capisco che gli diano fastidio, a lui piace essere molto concreto. Anche no siamo rammaricati perchè nel DNA della Juve c’è la vittoria”.